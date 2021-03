Estudio: 1 de cada 4 inmigrantes evita ayuda pública por temor a consecuencias en California

Uno de cada cuatro inmigrantes adultos de bajos ingresos en California ha evitado buscar acceso a salud pública, alimentos o vivienda, y participar en programas de asistencia por temor de poner en peligro su estatus migratorio, según un estudio de UCLA publicado el lunes.

Aproximadamente la mitad de ese total son residentes permanentes legales o ciudadanos naturalizados, un hallazgo que los investigadores de la Política de la Salud del Centro de UCLA mostró el “efecto escalofriante” de los cambios de las reglas de “carga pública” durante la administración Trump.

“Políticas que siembran miedo y confusión en torno al estatus migratorio evita el uso de programas públicos, que luego pueden tener graves consecuencias implicaciones para la salud y el bienestar”, dijo Susan Babey, investigadora científica del centro y autora principal del estudio.

“Programas como Medi-Cal y CalFresh, para asistencia alimentaria, sirven como una red de seguridad crucial para las familias en California, y las políticas inclusivas que brindan acceso a los programas públicos podrían ayudar a proteger la salud de los californianos, particularmente durante una pandemia”.

Basado en los datos de la Encuesta de Salud de California de 2019 del centro, más de la mitad de los inmigrantes que indicaron que habían rechazado los beneficios como Medicaid, cupones de alimentos o vales de vivienda lo hicieron durante el tiempo entre los cambios propuestos a la regla de “carga pública” de la administración Trump en 2018 y su implementación en 2020.

Los centros de salud comunitarios informaron una disminución del uso de servicios de salud prenatal por parte de pacientes inmigrantes poco después de la regla final y el cuando publicó el cambio en 2019, según el informe de la política.

El cambio amplió el número de programas públicos a considerar a identificar a los inmigrantes que probablemente se convertirán en una “carga pública”, lo que significa que dependen del gobierno como su principal medio de apoyo. Ese hallazgo puede descarrilar una oferta para una tarjeta verde o ciudadanía.

El Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria, a menudo denominado cupones de alimentos, Medicaid financiado con fondos federales y varios programas de asistencia para la vivienda fueron incluidos para su consideración bajo la regla enmendada.

El presidente Joe Biden ha pedido una revisión de la regla de carga pública y la Corte Suprema aceptó conocer un caso que impugna la ley actual.

Sin embargo, los investigadores notaron que la inmigración compleja y a veces confusa han impedido que los inmigrantes elegibles busquen asistencia.

La encuesta de UCLA encontró que la evitación es particularmente alta entre los ciudadanos que no eran residentes permanentes; constituyeron el 42% de los participantes de la encuesta que no aprovecharon la asistencia pública. Sin embargo, el 27% eran residentes permanentes legales y otros 16% eran ciudadanos naturalizados.

Los residentes permanentes legales que solicitan la ciudadanía no están sujetos a la regla de carga pública, pero muchos inmigrantes aparentemente no saben qué creer, y/o la verdad. Algunas personas encuestadas dijeron que estaban preocupadas por el estado de inmigración de otro miembro de la familia.

“Los hallazgos sugieren la necesidad crucial de proporcionar información precisa y sencilla. Comprender la información sobre las reglas de inmigración y el impacto que pueden tener sobre salud pública”, dijo Ninez Ponce, directora del centro y coautora del estudio.

Los inmigrantes más jóvenes entre las edades de 18 y 34, latinos y las personas que no hablan bien inglés también representaron un porcentaje mayor de inmigrantes que optaron por no solicitar la asistencia pública. Aunque el desglose de inmigrantes negros afectados también fue alto, los investigadores dijeron que el resultado no fue estadísticamente confiable.

La gran mayoría de los que evitan la ayuda tienen hijos, según los investigadores.

El resultado son más californianos sin seguro, que a menudo terminan demorando atención médica o que buscan atención del personal de la sala de emergencias, y más familias con inseguridad alimentaria, encontraron los investigadores.

De los que informaron haber evitado los programas públicos disponibles, el 37% no tenían ningún tipo de seguro médico y el 54% experimentó inseguridad alimentaria, en comparación con el 16% y el 36% de inmigrantes que pidieron ayuda al gobierno.