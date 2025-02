Estudiantes indignados tras publicación de bandera mexicana por asistente de maestra en Buena Park

Un grupo de estudiantes se reunió en Buena Park el viernes para protestar por una publicación en redes sociales que apareció en el perfil de Instagram de un asistente de maestro.

Alrededor de 100 estudiantes se manifestaron horas frente a la oficina principal de Buena Park High School por la publicación, que incluía una foto de una bandera mexicana con llamas representadas en el fondo y una leyenda que decía, en parte, "Si tienen banderas, las quemaré por ustedes".

La publicación fue ampliamente compartida entre estudiantes y padres de la escuela secundaria en el condado de Orange.

"Me sorprendió mucho, me decepcionó mucho que tuvieran a alguien así en el campus", dijo la madre April Gois. "No hace que ninguno de los niños se sienta seguro. No querían venir a la escuela".

El director de la escuela envió un correo electrónico a los padres, disculpándose por la publicación. La asistente del maestro fue puesta en licencia administrativa, dijeron los funcionarios escolares el viernes.

"Todos tienen su propia opinión y se les permite votar, pero lo que ella hizo fue inaceptable", dijo la madre María Torres.

NBCLA se comunicó con la asistente del maestro para obtener comentarios por teléfono, mensaje de texto y redes sociales, y visitó su residencia, pero no recibió respuesta.

Los estudiantes dijeron que están planeando otra protesta la próxima semana.