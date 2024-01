Estudiantes encuentran obstáculos al llenar formulario para solicitar ayuda financiera por FAFSA

Los formularios para solicitar ayuda financiera para pagar los costos universitarios, conocidos como FAFSA, ya están disponibles, pero ha habido algunos contratiempos.

Aunque se simplificó el formulario, algunos hijos de inmigrantes se han topado con un dilema. Una experta nos explica de qué se trata, y qué pueden esperar.

Cada año, los estudiantes que desean recibir ayuda financiera del gobierno federal para asistir a la universidad deben llenar el formulario FAFSA y presentarlo a todas las instituciones educativas a las que les interesa asistir.

“Cada año vemos que hay miles de dólares que se dejan en la mesa porque los estudiantes no hicieron ese formulario”, dijo Zenia Henderson, del National College Attainment Network.

La ayuda federal del gobierno es para los estudiantes que son residentes o ciudadanos de Estados Unidos, y también califican para recibir becas, préstamos y trabajos en las universidades mientras estudian, aun si uno o dos de sus padres son indocumentados para el 2024. El Departamento de Educación simplificó el formulario, eliminando muchas preguntas, pero hubo algunos problemas con el lanzamiento que se demoró más de lo esperado.

“Típicamente, han estado disponibles en octubre de ese año, apenas abrió en enero el último el fin del año y hay unas cositas que todavía no se arreglan”, señaló Henderson.

Y un problema está afectando especialmente a los inmigrantes.

Victor Teherán señaló que tuvo problemas para llenar el formulario de FAFSA cuando llegó a la parte donde piden el número de Seguro Social y no pudo poner esa información porque él solo tiene el número ITIN y no existe otra opción.

"No pueden ahorita terminar el formulario, no lo pueden entregar porque no está funcionando [la parte dónde se puede poner esa información] y luego firmar electrónicamente una persona que no tenga el Seguro Social", dijo Henderson.

Telemundo 52 Responde solicitó al Departamento de Educación respuesta ante esta preocupación de los usuarios, y aseguraron que ya están trabajando diligentemente en resolver este problema, pero mientras tanto, recomendaron a los solicitantes, con o sin Seguro Social, crear primero una identificación FSA, lo cual, insistieron, les facilitará llenar el formulario que está disponible 24 horas, los siete días de la semana.

En su sitio indican que, además, se ha expandido la elegibilidad para Pell Grants, o becas especiales a unos 610,000 estudiantes. El Departamento de Educación aseguró que conforme se arregle el problema, publicarán alertas para notificar a los usuarios del formulario.

“No hay resolución ahorita. Entonces, como dije, les estamos diciendo a los estudiantes que deben seguir adelante. El primer paso es agarrar lo que se llama el FSA ID y que, como número de identificación para el formulario, deben hacer eso, porque sin eso no pueden hacer nada”, agregó Henderson.

Recomendó paciencia porque si recibe ayuda federal, se le abrirán las puertas para obtener más ayuda financiera de parte de las universidades, y es que muchas familias esperan la información de las universidades para saber cuánta ayuda financiera van a recibir de cada institución educativa para tomar una decisión final.

Si aún no lo ha hecho, visite el sitio de FAFSA y empiece el proceso para solicitar la ayuda financiera, pues, independientemente de a donde vaya el solicitante a la universidad, es una ventaja recibir ese apoyo adicional, que no se paga sino hasta que el estudiante termina la universidad.

