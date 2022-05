Estudiantes del condado de Los Ángeles protestaron en contra del tiroteo en la escuela de Texas

Estudiantes en Los Ángeles y alrededor del país alzaron la voz contra las armas de fuego y se solidarizaron con las víctimas de la tragedia en Texas, en el sur de California muchos estudiantes se congregaron en Santa Clarita.



En escuela secundaria Saugus, en Santa Clarita, ocurrió un tiroteo en 2019 y desde allí protestaron los estudiantes.

“Que ya se pare esto, que no vuelva a pasar”, dijo Víctor Rivera, estudiante.

Algunos de los trabajadores de esta escuela preparatoria dijeron que desde que hubo el tiroteo en Texas, nuevamente los alumnos han sentido ansiedad y preocupación, pues ya vivieron esa pesadilla.

“Hicieron barricadas en los salones de clases y por miedo los maestros no permitieron utilizar los teléfonos para decirnos que estaban bien”, dijo Juan Reynosa, padre de una alumna.



Fue en el año 2019 cuando dos estudiantes perdieron la vida y Reynosa no podía comunicarse con su hija. “Le cambió la vida. Básicamente ella ahora tiene mucho temor, le afectó mucho porque estaba en clase cuando los disparos. Fue muy traumático”, comentó.



Ahora apoya el movimiento estudiantil. “Hacer una reforma que pueda disminuir el acceso a armas de alto calibre a personas que no deberían tener el acceso”, comentó.

Las movilizaciones se vieron en el Sur de Los Ángeles, donde alumnos de la academia Locke rodearon la cuadra rogando para mayor control de las armas de fuego.

“Es atemorizante venir a la escuela todos los días”, dijo la estudiante Ashley Hacket de la escuela charter en Woodland Hills.



Un padre de familia está convencido que la gran mayoría de la población quiere mayor control y verificación de antecedentes. “El 89% de la población quiere control de armas y revisiones de antecedentes”, dijo Sandy Hacket.



Las manifestaciones se vieron a lo largo y ancho del país, pero aquí en esta escuela algunos alumnos no soportaron el dolor y temor durante la manifestación tanto que algunos jovencitos le llamaron a sus padres para que los recogieran temprano por el estrés postraumático.