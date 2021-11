Estudiantes de CSUN reciben generosa donación que ayudará a financiar la renovación de DACA

Los últimos años han sido una serie de altibajos para los jóvenes beneficiarios de DACA, que aún tras todo este tiempo siguen en el limbo, pero de vez en cuando tienen un momento de alivio.

Se trata de una donación que les va a aligerar la carga a estos jóvenes para dejarlos enfocarse en sus estudios sin tener que preocuparse por como van a financiar su renovación de DACA.

La constante batalla por validación en un país que ellos consideran suyo ha sido difícil.

“Yo llegué aquí desde los tres años, entonces aquí es el único país que he conocido, casi no puedo decir que México es mi hogar, porque no he estado mucho tiempo ahí”, dijo Irving Rendón, estudiante DACA.

Los jóvenes aseguran vivir en una constante lucha en donde tienen que elegir entre comprar libros o financiar su protección de deportación, como Jesús Villegas, quien estudia de tiempo completo y a la par tiene dos trabajos.

“Digo yo, que puedo hacer hoy para tener los $495 que tengo que pagar”, dijo Villegas.

Con más de 800,000 beneficiarios de la Acción Diferida para los llegados en la infancia en el país, 1,200 de ellos se encuentran en la Universidad de California.

“La Universidad Estatal de California Northridge es una de las universidades que tiene el número más grande de estudiantes indocumentados”, afirmó Daniela Barcenas, gerente del centro Dream.

Pero los esfuerzos de los estudiantes soñadores no han sido en vano, por ello mismo, la organización Change Reaction otorgó $150,000 a la Universidad Estatal de California en Northridge para cubrir los costos de las solicitudes de renovación de los estudiantes.

“La universidad le está diciendo a todos los estudiantes que son indocumentados que están aquí para apoyarlos, y que no están solos”, dijo Rendón.

“También me va a ayudar económicamente, porque me van a dar el dinero que yo necesito para poder vivir”, dijo Jesús Villegas, estudiante DACA.

La universidad considera indispensable el fortalecer a la comunidad de soñadores haciéndolos sentirse en casa.

“Los estudiantes indocumentados, la única diferencia entre ellos y los ciudadanos es que no tienen Seguro Social, pero al final son iguales y necesitan los beneficios para navegar la universidad”, añadió Barcenas.

La organización invita al público a hacer una donación al Dream Center de la Universidad Estatal en Northridge, y así poder ayudar a un Dreamer a pagar el gasto de su renovación de DACA.