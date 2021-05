Estudiante sin hogar desafía las probabilidades y se gradúa de Chaffey College

Es uno de los momentos decisivos de la vida de un joven, pero el "día de graduación" significará aún más para un estudiante universitario en Inland Empire que vivía y estudiaba en su camioneta.

“Me encontré por primera vez, como un estudiante sin hogar viviendo en mi auto”, dijo David Matthew Leon.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

Cuando Leon dé su discurso en su graduación la próxima semana, lo que dirá será de corazón.

“Toda mi ropa, todos mis objetos de valor, están en la caja de mi camioneta”, él dijo.

Las circunstancias llevaron a Leon a experimentar la falta de vivienda, pero no le impidieron perseguir su sueño de graduarse con un título en negocios de Chaffey College en Rancho Cucamonga.

“Chaffey estaba en la comunidad. Los conocía, siempre pensé que era una gran escuela”, él dijo.

Sin un lugar al que llamar hogar, durmió y estudió en su camioneta, sin contar sus luchas.

"Solo estoy tratando de hacer el bien en mi vida", él afirmó.

Fue el miembro de la facultad, Albert Rodríguez, quien finalmente consiguió que Leon hablara sobre su situación y luego intervino para ayudar.

“Simplemente sentí que teníamos que hacer algo como universidad. Lo he visto crecer mucho. Tremendamente desde que comenzó a abrirse y tener esas conversaciones de lo que realmente estaba pasando detrás de la escena”, dijo Rodríguez.

A través de un programa escolar llamado "Panther Care", Leon pudo satisfacer sus necesidades básicas como comida y vivienda.

“Sabemos que estas experiencias lo ayudarán a impactar no solo la fuerza laboral a la que ingresa, el campo en el que ingresa, sino también las comunidades en las que va a estar”, agregó Rodríguez.

“Seguir mis sueños y aspiraciones. Sigo sin saber lo que me espera, pero también sabiendo que nunca podría rendirme”, dijo León.

Mientras se prueba el birrete y la toga que usará la próxima semana para aceptar su diploma, también puede estar orgulloso no solo de graduarse como el mejor de su clase, sino de que sus compañeros de estudios lo nominaron como orador de la clase.

“Recuerden que en el camino hacia el éxito debemos ayudar a alguien en la misma situación en la que se han encontrado ustedes. Gracias y que Dios bendiga a la clase de 2020 y Dios bendiga a la clase de 2021".

This story first appeared on Telemundo 52's sister station, NBCLA. Click here to read this story in English.