Estudiante desaparecido, posiblemente visto, le da esperanza a su madre de encontrarlo

La madre de Dane Elkins, un estudiante universitario de Brentwood que ha estado desaparecido desde diciembre, se enteró recientemente de que pudo haber sido visto hace seis semanas, lo que le da la esperanza de que otros también lo hayan visto.

El posible avistamiento ocurrió el 5 de febrero en Mojave por Jeannette Beridon y su hija, Vanessa Proa, quienes dicen que hablaron con Elkins durante unos 10 minutos.

"Vino y nos preguntó si la estábamos pasando mal, que él había estado mal durante unos meses", dijo Beridon.

Beridon y Proa dicen que hablaron durante diez minutos, lo ayudaron a conseguir algo de comida, antes de que se pusiera en camino.

Ellas no se dieron cuenta de que estaba desaparecido hasta este mes, cuando vieron una historia sobre Elkins en las noticias.

Después de algunas dudas, hablaron con la madre de Elkins, Deborah Elkins.

"En persona, se veía más oscuro que en las fotos, así que pensé que no parecía a la misma persona", dijo Proa. “Pero luego escuché la voz. La estructura era la misma, el cabello era el mismo".

Tras numerosos informes de avistamientos falsos, la madre de Elkins, Deborah, cree que, de hecho, interactuaron con su hijo.

"He recibido tantos avistamientos falsos de Dane que lo leí y pensé que había una posibilidad aquí", ella dijo. “Es después de hablar con ella, y ella me contó los pequeños detalles, las cosas que Dane le dijo en la interacción, la descripción. Ella me dijo que era educado, que estaba sonriendo, lo cual me da mucho gusto escuchar".

Elkins, de 22 años, está desaparecido desde el 21 de diciembre, luego de que abandonó su automóvil, así como su teléfono y billetera, a lo largo de la autopista 5 en Castaic.

El estudiante de UC Santa Cruz y campeón nacional de ráquetbol había estado conduciendo por California durante días angustiado.

"Se dirigía hacia mí y es por eso que cuando encontraron su auto, fue tan devastador porque sentí que estaba tan cerca de llegar a casa", dijo su madre.

Deborah cree que estaba atravesando una crisis de salud mental, provocada por la pandemia, algo que desde entonces ha aprendido que muchas personas y familias han estado experimentando.

“Teníamos algunas pistas, sabíamos que él había tomado un descanso de la escuela. Había pequeñas cosas extrañas”, ella explicó. "La gente se ha presentado y ha dicho que esto les ha pasado, y no se dieron cuenta, y es realmente difícil".

En los meses transcurridos desde que fue visto por última vez, Deborah ha utilizado las redes sociales, principalmente Facebook (https://www.facebook.com/groups/findingdaneelkins/) para crear conciencia sobre la desaparición de su hijo con la esperanza de que alguien más pueda reconocerlo.

Creen que probablemente viva en la calle y que lo puedan ver en gasolineras o paradas de descanso.

"Si ven a Dane, ofrézcanle ayuda. Pregúntale si necesita algo, pregúntale si quiere ayuda o que llame a casa”, dijo Deborah. "Por favor, tome una foto también, para que sepamos si es él".