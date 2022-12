Estudiante alega que fue víctima de un ataque sexual de otro alumno

Un grupo de estudiantes realizaron una protesta en el colegio Moorpark, ya que se quejan de que presuntamente la escuela no ha hecho lo suficiente para proteger a víctimas de ataques sexuales a manos de otros alumnos.

Telemundo 52 habló con dos jóvenes que acusan a la administración de solapar a los depredadores.

La ira y la frustración ha despertado en decenas de estudiantes.

Hoy pidieron acción y protección contra otros estudiantes, a los que llaman depredadores que supuestamente están siendo protegidos por Moorpark College.

Aproximadamente 100 alumnos se reunieron en una intersección en las afueras del colegio, motivados en parte por un video en TikTok de Talía González, donde acusa a un compañero de 26 años de edad de haberla atacado sexualmente; al colegio de no haber investigado el caso lo suficiente; y de permitir que el sujeto permaneciera en la escuela; y como ella, hay decenas más de aparentes víctimas y supuestos depredadores.

“La escuela no hace nada, y protege a estos criminales que hacen estas cosas horribles. Son estudiantes, y por eso me parece que no hacen nada”, dijo Isa Rojas, estudiante de Moorpark College.

En muchos casos, las autoridades escolares optan por resolver la situación utilizando el llamado ‘Title 9’ o Título 9, una ley federal que investiga este tipo de incidentes.

“La cosa con ‘Title 9’ es que si hacemos un reporte de no podemos hablar con la policía ni nada, entonces nos han dejado solas, sin hacer nada”, dijo Amy Jiménez, estudiante de Moorepark College.

Telemundo 52 no mencionó por nombre a ningún supuesto depredador porque nadie ha sido acusado de ningún crimen, pero muchas de las manifestantes dicen, existe un estudiante que tienen identificado.

“Yo no me siento segura venir a la escuela todos los días, sabiendo que ese hombre está aquí buscando su próximo víctima”, dijo Jiménez.

Las estudiantes dicen que se han realizado unas entrevistas con consejeros del Título 9.

El Distrito de Colegios Comunitarios del Condado de Ventura, envió un comunicado que dice en parte:

“Se toma seriamente cualquier indicio de acoso sexual. El distrito responde e investiga todos los reportes de discriminación sexual, violencia sexual o acoso, aun cuando no exista una denuncia del incidente por parte del estudiante y sin importar el sitio donde ocurrió.”

Pero algunas estudiantes dicen que no se ha hecho suficiente para evitar más ataques.

“La verdad que yo temo cuando camino en Moorpark que algo me va a pasar, a mí o a mi amiga o mis amigas, a todos estudiantes. Es feo ir a la escuela y tener miedo”, dijo.

Los manifestantes señalaron que esperan que con la atención que recibieron hoy, las autoridades escolares, por fin tomen acciones más definitivas contra los sospechosos, no solo aquí sino en otras instituciones.