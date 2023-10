“Estoy orgulloso de mi pueblo”: exrecluso usa el café para crear cambios en Pasadena

Un exrecluso está gestando cambios en la comunidad después de cambiar su vida.

Richard Cabral es copropietario de Tepito Coffee and Tea House en Pasadena. La tienda está ubicada en la librería Vroman en Colorado Boulevard.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo 52 aquí.

La mirada de Cabral por sí sola cuenta su historia, pero él está escribiendo su futuro a su manera.

“Mi familia ha estado involucrada en pandillas desde la década de 1970 y yo también estaría involucrado en pandillas”, dijo Cabral. “A los 13 años comencé mi encarcelamiento”.

Dentro y fuera de prisión a los 25 años, la sentencia de Cabral podría haber solidificado el legado de su familia.

“Fui arrestado por intento de asesinato por dispararle a otro miembro de una pandilla en el este de Los Ángeles y enfrento una pena de 35 años a cadena perpetua”, dijo Cabral. "Me condenaron a cinco años de prisión y terminé en la organización Homeboy Industries".

Esta tarde, la organización sin fines de lucro “Homeboy Industries”, llevó a cabo una clínica para asesorar y ayudar a jóvenes que en el pasado estuvieron involucrados con pandillas.

Homeboy Industries es donde Cabral dijo que conoció a su verdadera figura paterna y fundador de Homeboy Industries, el padre Greg Boyle. Boyle compartió la importancia de Homeboy Industries en una palabra: “humildad” o “humildad”.

"Ahí está. Hay que empezar con la humildad antes que nada”, le dijo Cabral a Boyle. "Te amo, papá".

Antes de ser copropietario de Tepito Coffee and Tea House, Cabral trabajó como panadero en Homeboy Industries, donde un agente de casting de Hollywood lo vio hace unos 10 años.

“Ahí fue donde surgió mi primer programa de televisión, "Southland", ese fue mi primer trabajo como actor”, dijo Cabral. “Eso cambiaría la trayectoria de mi vida”.

El perfil de Cabral en IMDB (una base de datos en línea relacionada con diferentes plataformas de entretenimiento) cuenta con docenas de sus créditos, uno de los más recientes es su trabajo en “Twisted Metal” de Peacock. Sin embargo, Cabral no cree que su historia sea única y cree que “hay millones cómo mi historia en Estados Unidos”.

Cabral nació y creció en el este de Los Ángeles, en lo que él llama una comunidad y un hogar rotos. Dijo que Homeboy Industries le enseñó a aceptar las cosas que no podía cambiar.

"Existen circunstancias en las que, cuando eres niño, no tienes más remedio que saber que la vida va a ser difícil, ¿verdad?", dijo Cabral. “Y entender que a veces no fue mi culpa, no fue mi culpa que mi mamá fuera alcohólica, no fue mi culpa que mi papá me dejara, ¿verdad?”

Cabral encontró poder al aceptar lo que llamó “verdades duras” y ahora es dueño de su propia historia.

“No importa dónde empezó mi vida, importa dónde termina mi vida, y ahora puedo determinar cómo dicto esta historia”, dijo Cabral.

La misión de Cabral con Tepito Coffee es personal. Dijo que toda su filosofía cambió cuando tomó su primer vertido y que había “estado bebiendo el café mal todo este tiempo”.

“Sentí que si alguien debería estar haciendo café en nuestra comunidad, en este nivel alto y aburguesado, deberían ser los de esta comunidad. Es muy simple”, dijo Cabral. “Estoy orgulloso del origen de mi gente. Conozco la belleza de mi pueblo. Sentí que eso faltaba aquí”.

Si bien Cabral todavía tiene su sueño americano en Hollywood, sus papilas gustativas siguen siendo auténticamente angelinas.

“No podría haber hecho esto sin la gente y específicamente la gente de Los Ángeles”, dijo Cabral.