“Estoy completamente perdida”: Nury Martínez reflexiona a un año de comentarios racistas

Hace un año la entonces presidenta del concejo municipal de Los Ángeles, Nury Martínez, renunció a su cargo en medio de un escándalo, tras darse a conocer una grabación donde se le escucha junto con otros líderes latinos, hacer comentarios ofensivos contra varias comunidades.

Martínez no había hablado ante las camaras hasta ahora.

Esta conversación grabada en secreto, publicada por el Los Angeles Times en octubre del 2022, y cuyo origen aún está bajo investigación, se obtuvo durante una reunión entre Martínez y los concejales Kevin de León y Gil Cedillo, asi como Ron Herrera, quien fuera presidente de la federación laboral del condado de Los Ángeles.

En la grabación se hicieron comentarios que dejaron a muchos ofendidos y enfurecidos y ahora, un año después de que se hiciera pública esta grabación que forzó a Martínez a renunciar a su cargo, la exconcejal decidió romper el silencio, y hablar de lo sucedido antes las cámaras de Telemundo 52 y NBC4.

En la grabación, Martínez se burló de mexicanos indígenas de origen oaxaqueño que viven en el vecindario de Koreatown de Los Ángeles, describiéndolos como “personas chaparras y oscuras”. “No sé de donde son estas personas. No sé ni de qué pueblo vienen ni cómo llegaron aquí … Tan feos”, dijo.

“Yo no me acuerdo exactamente, hasta que tuve que oir el audio … de lo que se estaba hablando”, Martínez comento al respecto. “Use un vocabulario, me exprese de una manera realmente vergonzosa para mi, hice un chiste en un ambiente donde yo sentí que así se estaban llevando. En realidad, no tengo ni las palabras para expresar lo feo que me siento de haber dicho eso. No fue mi intención hacer a nadie sentir mal. Y hubo comentarios muy hirientes hacia la comunidad afroamericana y especificamente hacia un niño afroamericano, hijo de un colega”.

En la grabación, Martínez usó la palabra “changuito” y eso fue interpretado por muchos como un término racista.

“En mi casa se usa mucho la palabra”, dijo Martínez . “Mi mamá cuando andabamos chiquitas y jugabamos nos decía pareces changuita osea, para mi, el usar esa palabra, nunca significó que era algo racista en contra del afroamericano. Claro que ahora entiendo como lo tomaron. Claro que lo entiendo y tomo completamente responsabilidad por eso, pero mi intencion no fue esa”.

Pero la pregunta que queda pendiente hasta el dia de hoy es si Martínez es racista.

“Absoutamente no”, dijo Martínez. “Compruebenme donde. ¿En qué parte de mi política? ¿Ee mi trayectoria? ¿De mi trabajo? incluso, la cantidad de mujeres afroamericanas que yo he ascendido a posiciones de gerente de departamento en la ciudad de Los Ángeles, ya perdi la cuenta”.

Martínez dijo que siente miedo, pues a raíz de lo sucedido, aseguro que recibió amenazas de muerte, contra ella y su familia. En cuanto a su futuro tras el escándalo político que vivió, aseguró que es un momento de mucha reflexión y arrepentimiento.

“Estoy poquito perdida y no la encuentro”, dijo Martínez. “Yo se que esta ahí, pero no la encuentro entonces, hasta que yo encuentre a esa misma Nury de antes, claro con mucha reflexión y arrepentimiento. Pero ahorita la mera verdad es que no la encuentro. Estoy completamente perdida y es la verdad”.