Esto es lo que realmente significa ganar un salario de $100,000 en Los Ángeles

Aunque en el pasado un salario de seis cifras era una fortuna, ya no lo es tanto. De las 10 ciudades donde $100,000 valen menos, cinco están en California.

Si parece que su dólar se está estirando más allá de lo imaginable en el sur de California, o en muchas otras grandes áreas metropolitanas de la nación, es cierto, y ganar un salario de seis cifras simplemente no es lo que solía ser.

Seis cifras eran un gran punto de referencia, pero a medida que la inflación obliga a las personas a apretarse el cinturón y los precios de la vivienda aumentan, simplemente no obtienes tanto por tu dinero.

Smart Asset, una empresa de tecnología financiera, citó una encuesta que reveló que "el 51% de las personas que ganan más de $100,000 reportaron vivir de cheque en cheque en diciembre de 2022".

En un estudio reciente realizado por Smart Asset, la compañía analizó 76 de las ciudades más grandes de EE.UU. y comparó lo que obtiene con un salario de $100,000 después de impuestos.

Smart Asset también ajustó el costo de vida en cada ciudad para revelar cuánto queda de esos $100,000.

Aquí es donde $100,000 te da menos

De las 10 ciudades donde $100,000 le dan menos después de impuestos y después de ajustar el costo de vida, encontrará cinco ciudades de California, y varias de ellas están en el sur de California.

Los Ángeles y Long Beach están empatados puesto número 5.

Después de ajustar el costo de vida y los impuestos, el residente promedio de Los Ángeles de Long Beach se queda con $44,623. Eso no es suficiente ni siquiera para un semestre en la USC.

No muy atrás está San Diego con $46,167 restantes y Oakland con $46,198. Solo San Francisco venció a Los Ángeles por la menor cantidad de dinero que quedó para las ciudades de California.

E incluso con estos números, Nueva York todavía estaba en el fondo del barril. Un neoyorquino se queda con solo $35,791.

Las 10 ciudades donde queda menos de los $100,000

Arlington, VA $49,989

Seattle, Washington $48,959

Boston, MA $46,588

Oakland, CA $46,198

San Diego, California $46,167

Los Ángeles, CA (empate) $44,623

Long Beach, CA (empate) $44,623

Washington, DC $44,307

San Francisco, CA $36,445

Honolulu, Hawai $36,026

Nueva York, Nueva York $35,791

Las 10 ciudades donde alcanza para más con los $100,000

Los 10 lugares principales donde todavía le queda algo de dinero real después de ajustar los impuestos y el costo de vida incluyen una gran cantidad de Texas.

Menfis, Tennessee $86,444

El Paso, Texas $84,966

Ciudad de Oklahoma, OK $84,498

Corpus Christi, Texas $83,443

Lubbock, Texas $83,350

Houston, Texas $81,171

San Antonio, TX (empate) $80,124

Fort Worth, TX (empate) $80,124

Arlington, TX (empate) $80,124

St. Louis, MO $79,921

