Esto es lo que debes saber sobre el histórico lanzamiento de SpaceX-NASA

Lo que debes saber Un cohete SpaceX Falcon 9 se lanzará a las 4:49 p.m. hora de California el sábado desde la costa de Florida.

El lanzamiento marca la primera misión completamente operativa de la nave espacial Crew Dragon de SpaceX.

Cuatro astronautas serán parte de la misión a la Estación Espacial Internacional.

El lanzamiento, programado para despegar el sábado, marca la primera misión completamente operativa de la nave espacial Crew Dragon de SpaceX y avanza aún más en el regreso de los vuelos espaciales tripulados de EEUU.

Programado para el lanzamiento a las 4:49 p.m. del sábado, hora de California, se utilizará un cohete Falcon 9 para impulsar al Crew Dragon, apodado "Resilience", desde Cabo Cañaveral en Florida hacia la estación espacial, donde los cuatro astronautas pasarán de seis a siete meses.

Los encargados de la misión están vigilando de cerca la tormenta tropical Eta, que azotó el lado occidental de Florida el jueves, pero los funcionarios de la NASA dicen que hay un 70% de posibilidades de que las condiciones climáticas sean favorables para el lanzamiento del sábado por la noche. Si hay un retraso, hay una ventana de inicio de respaldo a las 4:27 p.m. hora de California el domingo.

La misión Crew-1 se estableció originalmente para Halloween, pero tuvo que retrasarse para que SpaceX pudiera realizar las actualizaciones necesarias al cohete Falcon 9 que se utiliza para el lanzamiento. Después del despegue, la compañía volverá a intentar recuperar la primera etapa del cohete aterrizándolo en una barcaza denominada "Simplemente lea las instrucciones" en el Océano Atlántico. La recuperación permitirá reutilizar el cohete como una herramienta de ahorro de costos para misiones futuras.

El vuelo será la primera misión completamente operativa de la nave espacial Crew Dragon, pero no será la primera vez que SpaceX envíe astronautas a la estación espacial. En mayo, SpaceX impulsó a los astronautas Bob Behnken y Doug Hurley a la estación espacial en una cápsula Crew Dragon llamada Endeavour, la primera misión tripulada que se lanza desde suelo estadounidense desde que se retiró el programa del transbordador espacial en 2011.

Si bien tuvo éxito y fue aclamado como un rejuvenecimiento histórico de los vuelos espaciales estadounidenses, esa misión fue técnicamente solo un vuelo de demostración, mostrando las capacidades del Crew Dragon. Un vuelo anterior de una cápsula Crew Dragon no estaba tripulado, pero también llegó con éxito a la estación espacial con la panza llena de carga.

La misión del sábado incluirá una cápsula Crew Dragon más grande, con capacidad para cuatro astronautas en lugar de los dos que volaron en el viaje de mayo. La tripulación estará compuesta por Mike Hopkins, el comandante de la misión, el piloto Victor Glover y los especialistas en misiones Shannon Walker y Soichi Noguchi. Hopkins, Glover y Walker son todos astronautas de la NASA. Noguchi está con la Agencia Japonesa de Exploración Aeroespacial y llamó a la misión una "nueva era" de "cooperación internacional".

Hopkins dijo que la tripulación ha estado viajando a las instalaciones de SpaceX para entrenar y probar la cápsula Dragon. Dijo que ha disfrutado mucho del proceso de formación en la NASA.

“Mis hijos, mi esposa me han dicho: 'Ya no vas a trabajar, ¿verdad? Es como ir y jugar todo el día”’, dijo. “Y eso es lo que se siente cuando vienes aquí ... y empiezas a entrenar. Es mucho más serio que eso. Tiene consecuencias reales, pero al mismo tiempo, ya sabes, me encanta”.

Walker dijo que estaba encantada de ser parte de las continuas operaciones humanas en el espacio.

“Creo que es tremendamente emocionante y fascinante saber que los niños que están creciendo hoy en día siempre han tenido gente viviendo en el espacio y siempre han tenido los países trabajando juntos por objetivos de ciencia e ingeniería”, dijo.

La tripulación participará en una serie de experimentos de microgravedad a bordo de la Estación Espacial Internacional. La cápsula Dragon llevará una variedad de hardware y materiales científicos para experimentos, incluido un estudio de fisiología de los alimentos para examinar el efecto de la dieta en el sistema inmunológico durante los viajes espaciales y un experimento de "Genes in Space" diseñado por estudiantes sobre cómo el vuelo espacial afecta la función del cerebro.

Mientras esté en la estación, la tripulación también continuará un experimento de cultivo de rábanos en el espacio, lo que ayudará a comprender mejor cómo los cambios en la gravedad y la atmósfera afectan el crecimiento de las plantas, lo que se considera clave para los futuros viajes humanos extendidos a la Luna y Marte.

La misión Crew-1 es el primero de los tres vuelos de Dragon planeados en 2020 y 2021.