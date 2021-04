Esto es lo que debes saber antes y después de recibir la vacuna contra el COVID-19

Más de la mitad de los adultos en los EEUU han recibido al menos una inyección de COVID-19, informaron los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades el domingo. A medida que más estadounidenses reciben la vacuna, la conversación naturalmente ha cambiado a qué esperar después de que estas inoculado.

A continuación, la enfermera colaboradora médica de NBCLA, Alice Benjamin, analiza los efectos secundarios de la vacuna, la posibilidad de infectarse después de vacunarse, el uso de mascarillas y más.

Esta entrevista ha sido condensada y ligeramente editada para mayor claridad.

Muchas personas han comparado las vacunas COVID-19: Pfizer, Moderna y Johnson & Johnson. ¿Es una más efectiva que otra?

La mejor vacuna que puede obtener es la que tiene a su disposición. Aparte de los números de eficacia, un número al que no le hemos hecho suficientes porras es el 100%. Es posible que estas vacunas no siempre eviten que se infecte con coronavirus y desarrolle COVID-19, pero en los ensayos clínicos, todas las compañías farmacéuticas han declarado que sus vacunas son 100% efectivas para prevenir la muerte por COVID-19 grave.

Entonces, cualquiera de las vacunas, la que esté disponible para usted es la mejor, yo diría que siga adelante y obtenga esa.

Anteriormente tuve COVID. ¿Cuánto tiempo tengo que esperar para recibir la vacuna?

Si ha tenido COVID-19, todo lo que le pedimos es que se haya recuperado por completo y no tenga síntomas, y luego puede recibir la vacuna. Entonces, digamos que tuvo COVID-19 el mes pasado y se ha recuperado. Puede recibir la vacuna este mes. Sin embargo, si no puede obtenerla de inmediato, le recomendamos que intente obtenerla al menos 90 días después de que se haya recuperado del COVID-19.

¿Qué pasa si tengo coronavirus sin saberlo y recibo la vacuna?

Decimos que al recibir la vacuna, solo asegúrese de que no se sienta sintomático, que no tenga síntomas de resfriado o signos de síntomas de COVID-19. Estoy bastante segura de que ha habido personas que encajan en esta categoría que son asintomáticas, que pueden tener COVID-19 y recibir la vacuna.

Hasta el momento, no hemos tenido ninguna información que indique que esto es peligroso o que esto es malo. Así que no diría que hiciera nada diferente. Si se siente mal o siente que tiene los signos y síntomas de COVID-19, espere a vacunarse. Pero en este momento, no tenemos ninguna información que diga que eso es algo malo.

¿Cuánto tiempo tardan en aparecer los efectos secundarios de la vacuna? ¿Cuáles son algunos de los posibles efectos secundarios?

Los efectos secundarios pueden variar de benignos a fuertes. Algunos han informado fatiga, dolores corporales, dolor en los brazos y / o fiebre leve. La gente usa la palabra "enfermo", pero no estás enfermo. Tu cuerpo realmente está respondiendo a la vacuna y haciendo lo que se supone que debe hacer. Por lo tanto, estos son efectos secundarios esperados y generalmente comenzarán aproximadamente 12 horas después de la vacuna y durarán tal vez de dos a tres días. Pero, por lo general, después de eso, los síntomas desaparecen y vuelves a tu estado normal.

¿Todavía puedo contraer COVID-19 después de completar la serie de vacunas?

No puedo decir con 100% de certeza que no lo contraerás. Es por eso que sigue siendo importante para nosotros seguir ejerciendo estas precauciones de lavarnos las manos, usar mascarillas y ese tipo de cosas.

¿Puedo transmitir COVID-19 después de estar completamente vacunado?

Lo que sí sabemos es que las vacunas evitarán o, con suerte, disminuirán el riesgo de que contraiga coronavirus y desarrolle COVID-19. Pero todavía no estamos seguros de si puedes ser portador del coronavirus.

Puedes recibir la vacuna y debido a que tu cuerpo ha desarrollado esta respuesta del sistema inmunológico, en realidad puedes estar expuesto al coronavirus o una cepa diferente y ser asintomático. Está asintomático porque la vacuna está funcionando, pero aún puede ser portador y transmitirla a otra persona que aún no ha recibido la vacuna.

Así que seguimos advirtiendo a las personas vacunadas. Si estás rodeado de otras personas que no están vacunadas, igual necesitarás usar una mascarilla y tomar todas esas precauciones porque todavía no estamos seguros de si puedes ser portador o no.

¿Recomiendas que alguien use una mascarilla incluso si está completamente vacunado?

Cuando estés en un lugar público, debes usar una mascarilla. No tires tu mascarilla todavía. Los CDC están comenzando a aflojar estas restricciones, pero debes ser muy consciente y debes saber con certeza que la persona con la que estás ha recibido su(s) vacuna(s).

Todavía debemos usar nuestras mascarillas en caso de que podamos potencialmente transmitir el virus a uno de los miembros de nuestra familia en casa que no esté vacunado.

Después de vacunarse por completo, ¿cuánto dura la protección?

No podemos decir con 100% de certeza que los 6 meses de Pfizer se aplicarán a todos. Todavía no sabemos cuánto tiempo durará la inmunidad en muchas de las otras vacunas.

Las nuevas variantes pueden influir en la cantidad de protección que brindan estas vacunas y durante cuánto tiempo.

Todavía no sabremos si esta tendrá que ser una vacuna anual a menos que comencemos a ver otro pico en nuestros números de COVID-19 y especialmente en aquellos que han sido vacunados. Entonces, eso nos llevará a creer que es posible que necesitemos proporcionar una inyección de refuerzo, pero aún no lo hemos logrado.

¿Cuándo alcanzará Estados Unidos la inmunidad colectiva para COVID-19?

La estimación es de que alrededor del 75 al 85% de la población de los EEUU necesita vacunarse antes de que podamos considerar que tenemos inmunidad colectiva. Si continuamos con los patrones de tasas de vacunación en los que estamos, estimamos que probablemente podríamos tener eso para fines de junio o principios de julio.

Y de nuevo, sigue practicando tu distanciamiento social, ponte una mascarilla, lávate las manos y ten cuidado con la forma en que viajas, porque aunque seamos muy buenos en nuestra zona en particular, es cuando viajamos. Cuanto más nos ponemos en contacto con personas que no están vacunadas, mayor es la posibilidad de propagar el coronavirus. Y cuando hacemos eso, hay más probabilidades de que ocurran diferentes mutaciones.

