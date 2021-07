Esterilizaciones forzadas: California crea fondo para indemnizar a las víctimas

El estado de California intenta reparar su oscuro pasado y ha creado un millonario fondo para indemnizar monetariamente a cientos de mujeres a quienes con esterilizaciones forzadas, se les Impidió tener bebés. Sin embargo, hay mujeres que a pesar de haber sufrido este trauma en condados como Los Ángeles, aún no van a poder recibir ninguna compensación.

Desde inicios del siglo pasado miles de mujeres fueron esterilizadas en California bajo leyes de eugenismo, para impedir que latinos, otras minorías y discapacitados tuvieran bebés. Sin embargo las esterilizaciones forzadas también ocurrieron recientemente en prisiones estatales.

Un documental titulado “Belly of the Beast” expuso estas prácticas contra cientos de mujeres encarceladas.

Esta semana un fondo de $7.5 millones fue aprobado para indemnizar a esas víctimas.

El condado de Los Ángeles se disculpó formalmente por la esterilización forzada a la que fueron sometidas miles de mujeres.

“Es una victoria, es reconocimiento y asumir responsabilidades”, dijo Erika Cohn, la directora del documental.

El fondo monetario se creó para “poder por primera vez crear un sistema donde se reconoce a las personas que fueron esterilizadas y para ofrecerles una compensación,” dijo la asambleísta de California Wendy Carrillo.

Sin embargo, a pesar de esa victoria hay muchas más víctimas que sufrieron esterilizaciones. Cientos de ellas en hospitales del condado de los Ángeles entre 1968 y 1974. Esas mujeres por ahora no recibirán ninguna compensación porque sus esterilizaciones no ocurrieron en instituciones estatales.

“Casi 240 personas sabemos que estaban impactadas. Les quitaron el derecho a las mujeres a tener hijos,” dijo Hilda Solís, la presidenta de la Junta de Supervisores del Condado de Los Ángeles.

Una de las mujeres afectadas por las esterilizaciones forzadas en los años 70 fue Consuelo Hermosillo.

“[Algunas decían] que las habían esterilizado porque era ilegales otras porque ya habían tenido muchos niños y en mi caso no, pero yo estaba joven, yo tenía 23 años” dijo Hermosillo.

Nena Orozco también fue esterilizada en los años 70 y falleció sin tener la hija que tanto añoró.

“Fue un trauma para ella es algo muy feo no poder tener hijos si tú los quieres,” dijo Mónica Alcaraz, ahijada de Orozco.

Los supervisores del condado de Los Ángeles están pidiéndole al estado de California que también indemnice a estas víctimas.

“Por eso queremos enviar una carta al gobernador y miembros de la asamblea y del senado para corregir [las esterilizaciones que ocurrieron] en los condados”, dijo Solís.

Pero algunas de las mujeres que si podrán recibir unos $24,000 en compensación, quieren dejar claro que el dinero jamás va a llenar el vacío que las prácticas discriminatorias e inhumanas por parte del gobierno les dejaron.

“Pues no cambia las cosas. Que te den dinero no cambia las cosas. A mí me pueden dar todo lo que quieran, pero lo que realmente quiero es un hijo, y no lo puedo tener”, dijo Gabriela Solano quien fue esterilizada en una prisión.

Por su parte, el condado de Los Ángeles también está estudiando la posibilidad de indemnizar a las víctimas de esterilizaciones forzadas que no califican para la asistencia estatal, a través de fondos del propio departamento de salud de Los Ángeles, pero aún no se ha concretado nada.