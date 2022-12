Una coronel del ejército del Este de Los Ángeles llega a casa justo a tiempo para las fiestas

Muchos de los miembros del servicio del país a menudo están lejos de sus familias durante las vacaciones.

Una teniente coronel del Ejército del Este de Los Ángeles conoce muy bien ese sentimiento, pero este año está en casa justo a tiempo para celebrar la Navidad con sus seres queridos.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo 52 aquí.

Tania Moreno Donovan soñaba con ingresar a la Academia Militar de West Point. Tras salir de casa, en 2002, para asistir a la academia, no había tenido la oportunidad de celebrar la Navidad en el hogar donde creció, con sus padres y hermanos.

Muchas emociones se vivieron este miércoles en el Aeropuerto Internacional de Orlando siendo uno de los días más ocupados por la celebración de Acción de Gracias.

Moreno Donovan es teniente coronel del ejército y está estacionada en Texas lejos de sus padres y hermanos en Los Ángeles. Su madre es de Honduras y su padre es oriundo de El Salvador.

“Es difícil no saber cuándo puedes volver a casa, es difícil no hacer planes”, dijo Moreno Donovan.

Moreno Donovan ha estado sirviendo en el ejército durante los últimos 17 años.

“El 11 de septiembre sucedió mientras estaba en la academia, así que poco después de graduarme me fui a Irak durante 15 meses”, dijo Donovan.

En el camino conoció a su esposo y formaron una familia y tuvieron a su hija, Paula. Juntos se han mudado mucho.

“He estado destinado en el estado de Washington, Virginia, DC, Kansas dos veces, en Hawai y ahora en Texas", dijo Donovan.

Una madre militar les dio a sus hijos una agradable sorpresa al presentarse en sus escuelas con un regreso anticipado a casa.

Debido a que ha pasado tanto tiempo desde que Moreno Donovan vive en casa, estos momentos en torno a las vacaciones significan un poco más. Para ellos, se trata de la calidad del tiempo, no de la cantidad.

“Es muy importante estar cerca de tus seres queridos, por lo que es difícil irse, pero en momentos en que puedes estar con tu familia, aprovéchalo al máximo y disfrútalo tanto como sea posible”, dijo Moreno Donovan.

Esta historia apareció por primera vez en la estación hermana de Telemundo 52, NBCLA. Click here to read this story in English.