Ladrones cargan con pesada caja fuerte de tienda en el Este de Los Ángeles

Los propietarios de un negocio del Este de los Ángeles intentan recuperarse de un cuantioso robo en el que los ladrones se llevaron miles de dólares en efectivo, incluyendo varios artículos importantes e irremplazables pertenecientes a la fundadora de la empresa.

El hecho ocurrió el pasado 25 de enero, en horas de la madrugada, en el establecimiento La Blanquita, ubicado en la Avenida Chávez.

Tres personas se llevaron cerca de $1,000 en herramientas sin tener ningún recato con los empleados de la tienda.

Los autores del hecho fueron cuatro ladrones que tuvieron que arrastrar y cargar la caja fuerte, de aproximadamente una tonelada, para subirla a una camioneta. Durante su incursión, dejaron serios destrozos en la tienda.

“Estaba en shock porque no podía creer que esto había pasado. Es una caja fuerte grande y no me podía imaginar cómo le hicieron para sacarla”, cuenta Mónica Ramírez, presidenta y propietaria de La Blanquita.

Ramírez señala que caja fuerte contenía miles de dólares en efectivo pero más que el dinero, lo que más lamenta es que también se llevaron preciados objetos y documentos familiares de un valor sentimental incalculable.

“Teníamos documentos importantes, muchos recuerdos de mi papá, fotos”, dice Ramírez. “Son memorias que me quitaron que no se pueden recuperar”.

Vecinos, clientes y trabajadores de “La Blanquita” también se sintieron consternados por el robo, especialmente por la ayuda que han proporcionado a la comunidad.

“Siempre han visto por nosotros hasta momentos en que la compañía ha estado en momentos quizá no buenos”, dijo Claudia Rivera, empleada de “La Blanquita”.

Los empleados afirman que, durante décadas, la carnicería y tienda de abarrotes ha sido de gran ayuda a la comunidad. El año pasado, donaron miles de dólares para otorgar becas a los hijos de varios empleados.

“También algunos compañeros jóvenes que están estudiando en la universidad salieron beneficiados ha habido buenas cosas ha habido regalos para todos”, cuenta Rivera.

Autoridades del Departamento del Alguacil del Condado de Los Ángeles investigan este robo y piden la ayuda de la comunidad para tratar de identificar a los delincuentes y los vehículos utilizados durante el atraco.

Por su parte, Mónica Ramírez envió un mensaje a los sospechosos.

“Que las cosas de valor que son de nosotros y todos los recuerdos de mi padre que me los regresen es lo que quiero”.