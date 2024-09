Choque entre auto y tren de Metro deja una persona hospitalizada

Un tren de la línea E de Metro chocó con un automóvil y descarriló parcialmente el miércoles por la mañana en el área del Este de Los Ángeles.

Un video de NewsChopper4 mostró al menos un vagón de tren fuera de las vías luego del choque ocurrido alrededor de las 9:20 a. m. cerca de Third Street y Rowan Avenue. Un hatchback con daños en el lado del conductor estaba cerca.

Una persona fue llevada a un hospital, pero los detalles sobre la condición del individuo no estaban disponibles de inmediato. Una segunda persona fue evaluada en el lugar por posibles lesiones.

Los detalles sobre lo que provocó el choque no estaban disponibles de inmediato.

