Estas son las razones por qué no debería publicar su tarjeta de la vacuna de COVID-19 en las redes sociales

Es un momento de alegría: finalmente recibió la vacuna COVID-19. Es posible que desee compartir las buenas noticias en las redes sociales, pero no tan rápido, dicen los expertos.

Esa publicación de Instagram mostrando su tarjeta de vacunación podría poner su información personal en manos de estafadores.

"Publicar fotos de su tarjeta puede ayudar a proporcionar a los estafadores información que pueden usar para crear y vender tarjetas falsas", advirtió la agencia de Better Business a principios de este año.

Hablamos con Jake Milstein, un experto en ciberseguridad y CMO de CI Security, sobre las estafas de tarjetas de vacunación y cómo las personas pueden protegerse.

Esta entrevista ha sido condensada y ligeramente editada para mayor claridad.

¿Qué es una tarjeta de vacuna Covid-19?

Una tarjeta de vacunación es lo que las personas reciben cuando reciben su primera dosis de la vacuna. Después de recibir su segunda dosis, le ponen un sello. La razón original por la que comenzó la tarjeta de vacunación fue recordar a las personas que deben recibir su segunda dosis. Ahora se ha convertido en esta insignia de honor.

¿Por qué son importantes las tarjetas de vacunas?

Las tarjetas de vacunas son importantes porque le recuerdan su próxima cita, pero también porque contienen su información médica.

"Si tiene una tarjeta de vacuna, una de las cosas que la gente hace (porque es una insignia de honor) es compartirla en línea. Y esa es una muy, muy, muy mala idea", dijo Milstein. "Es una mala idea porque hay mucha información médica personal en esa tarjeta y es importante no compartirla".

¿Qué información hay en una tarjeta de vacunación?

Una tarjeta de vacunación incluye el nombre del paciente, la fecha de nacimiento y muestra cuándo y dónde se vacunó a la persona. Actualmente, estas tarjetas son la única prueba que alguien tiene de estar vacunado.

"En algún momento, esas tarjetas podrían conseguirle algo, llevarle a algún lugar, como a un restaurante o en un avión. Todavía no lo sabemos", dijo Milstein. "La gente ha hablado sobre un pasaporte de vacunas y tal vez esa tarjeta se convierta en su pasaporte y no quiere que los delincuentes 1) tengan acceso a ninguna tarjeta y 2) especialmente no a la suya".

¿Qué pueden hacer los delincuentes con su tarjeta de vacunación?

Si alguien tiene su información de atención médica, hay muchas cosas que puede hacer con ella. "Esta es la razón por la que en el mercado negro y en la web oscura, los registros de atención médica se venden por más que los registros de identidad", según Milstein.

Los delincuentes venden los diferentes elementos de los registros de atención médica de forma individual.

"Es como si el delincuente entrara en un lugar donde pueden robar cuatro cosas en lugar de una", dijo.

¿Cómo pueden las personas compartir la buena noticia de que han sido vacunadas en las redes sociales?

Piense por qué quiere compartir las noticia y con quién quiere compartirla. Piense en la plataforma en la que está compartiendo la noticia y verifique su configuración de privacidad.

Si te lo permiten, toma una foto de la aguja en tu brazo o comparte una foto tuya afuera de un centro de vacunación. Evite revelar el nombre del hospital al que va.

"Trátelo como si estuviera votando. No tome una foto de su boleta. En cambio, algunos centros de vacunación ahora están distribuyendo calcomanías que dicen 'Me vacuné'. Comparta eso", sugirió Milstein.

