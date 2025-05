“Estamos devastados”: familia identifica a decana de Spartan College asesinada en un tiroteo en Inglewood

La decana del Spartan College, asesinada en un tiroteo la semana pasada en el campus, fue recordada por sus familiares como una persona compasiva que contribuyó a forjar el futuro de los estudiantes a través de su labor como educadora dedicada.

La Dra. Cameisha Clark falleció el lunes por la tarde, según informaron sus familiares en un comunicado emitido el martes. Clark fue una de las dos mujeres que recibieron disparos el viernes por la tarde dentro de una oficina del campus del Spartan College de Aeronáutica y Tecnología en Inglewood.

"Estamos devastados", declaró la familia de Clark. "Le arrebataron la vida a Cameisha demasiado pronto, en un acto de violencia sin sentido que ninguna mujer debería tener que soportar. Era una persona increíble que no merecía esto. Vivía al máximo, haciendo el trabajo que amaba.

"Cameisha era la persona más compasiva, cariñosa y leal del mundo". Fue una mujer radiante, alegre, motivada y compasiva que marcó la vida de innumerables personas en todo el país, desde su ciudad natal, Atlanta, Georgia, hasta Los Ángeles.

Su legado no se define por la forma en que murió, sino por su extraordinaria forma de vida. Fue una pionera y una inspiración, habiendo sido recientemente ascendida a decana del Spartan College of Aeronautics and Technology en Inglewood. Cameisha inspiró a todos los que tuvieron la fortuna de cruzarse en su camino. Su liderazgo, integridad y profundo sentido de propósito ayudaron a forjar el futuro de innumerables estudiantes, desde el campus de la Universidad Clark de Atlanta hasta el Spartan College. Creía en el potencial de los demás, incluso cuando aún no lo veían en sí mismos.

Clark era una querida nieta, hija, hermana, amiga y mentora, dijo la familia.

"Traía calidez, alegría y gracia a nuestras vidas todos los días", continuó el comunicado. "Su presencia fue un regalo, y el vacío que dejó es inconmensurable".

Un guardia de seguridad de 40 años de Monterey Park fue acusado el martes de asesinato e intento de asesinato por el tiroteo. El sospechoso también fue acusado de posesión de arma de fuego, con antecedentes de violencia, y de ser un delincuente en posesión de arma de fuego.

Se encontraba bajo custodia con una fianza de un millón de dólares. No se dieron a conocer de inmediato los detalles sobre el motivo del tiroteo.

Familiares y amigos de Clark asistieron a la audiencia judicial el martes.

El alcalde de Inglewood, James T. Butts, informó a la prensa que el hombre había sido contratado recientemente como guardia de seguridad en el campus.

Las víctimas eran una decana de la universidad y su recepcionista o asistente, indicó Butts. La decana, de 35 años, fue hospitalizada en estado crítico y falleció posteriormente en el hospital. La Dra. Cameisha Denise Clark falleció el lunes por la tarde, según informó su familia.

El presidente del campus Inglewood de Spartan College, Chris Becker, emitió un comunicado el sábado.

"Estamos profundamente entristecidos y consternados por lo ocurrido", declaró Becker. "Nuestros pensamientos están con nuestros dos miembros del personal que reciben atención médica y sus familias en estos momentos. Se están organizando servicios de consejería y apoyo para estudiantes y personal en los próximos días".