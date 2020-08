Estalla incendio en el Bosque Nacional de Cleveland cerca de Corona

Un incendio forestal que estalló el jueves en la ladera de una montaña en el Bosque Nacional de Cleveland, al sur de Corona, quemó 15 acres en media hora y provocó una respuesta de varias agencias.

El incendio Skyline se informó alrededor de las 4:40 p.m. a lo largo de Skyline Trail, a menos de una milla al oeste de Foothill Parkway, dentro del bosque, según el Departamento de Bomberos del Condado de Riverside.

La agencia dijo que se ordenó un despliegue a gran escala, con cuadrillas del condado, Corona, el Servicio Forestal de EE. UU. y la Autoridad de Bomberos del Condado de Orange convergiendo en el lugar.

El incendio se movía cuesta arriba y hacia el este en medio de una densa vegetación, según informes del lugar.

Ninguna estructura fue amenazada de inmediato.

Se convocó a los aviones cisterna Cal Fire y los helicópteros de lanzamiento de agua, pero a las 5 p.m., no habían iniciado operaciones de ataque aéreo.

No hubo cierres de carreteras, no había órdenes de evacuación inminentes y no se informó de inmediato cómo comenzó el incendio.