Estafan a conductor de Uber por $800 asegurándole que no estaba siguiendo las medidas de sanidad

Un televidente de Telemundo 52 trabaja como conductor de Uber, y estaba ahorrando sus ingresos para una ocasión especial, pero un estafador, se los arrebató.

Las tácticas de los estafadores se adaptan al momento que estamos viviendo, en este caso, le hicieron creer que alguien lo había reportado, por no seguir los protocolos de protección por la pandemia.

Octavio Morales dijo que trabajar como chofer de Uber en sus días libres le ha ayudado a ahorrar un poco para gastos adicionales.

“Normalmente, trabajo por Uber los viernes, sábado y a veces los domingos, los otros días no puedo porque yo trabajo”, dijo Morales.

Morales le contó a Telemundo 52 Responde que en diciembre le dijo a su esposa que trabajaría horas adicionales para juntar dinero para ir de vacaciones.

“Ella [esposa] me dice, no se te olvide la mascarilla, úsala”, dijo Morales. “Fue un sábado en la madrugada y sonó el teléfono, y en el teléfono apareció el nombre de Uber y una persona me dice, ‘este es Uber Support, hemos recibo quejas que usted no está utilizando el cubrebocas’, pero yo le dije, ‘yo siempre uso la mascarilla’”, afirma Morales.

Confiado que hablaba con la empresa porque el identificador de llamadas decía Uber, hizo lo que el supuesto representante le dijo que debía hacer para corregir el problema, entrar a la aplicación de Uber y actualizar su forma de pago.

“El me da un número extraño, y me dice que lo tengo que poner ahí porque si no Uber me iba a cancelar la aplicación”, contó.

Pero un par de días después, cuando no vio que le depositarán su sueldo en su cuenta, contactó a Uber, y un representante le confirmó.

“Te estafaron”, dijo.

Esos cambios que había hecho en la aplicación habían desviado sus ingresos a la tarjeta del estafador.

“Yo puse toda la información que ellos me proveyeron y hasta que caí, y me robaron $800 que había hecho esa semana.

Morales dijo que Uber lo ayudó, dándole el dinero que había perdido, y la empresa le confirmó a Telemundo 52 Responde que ellos no llaman o envían textos a sus choferes pidiendo información.

Telemundo 52 Responde habló con expertos y detallaron como protegerse de caer en manos de un agente escrúpulos.

“Ninguna de estas compañías suelen llamar a las personas que contratan en las aplicaciones, usualmente lo hacen en la plataforma que utilizan, bien sea si usted está haciendo entregas a domicilio, si usted está conduciendo para Uber, para Lyft o cualquier otra compañía, siempre tratan de contactarlo a través de la plataforma y por correo electrónico”, dijo Cinthya Lavin, vicepresidente de comunicaciones de BBB.

Pero ¿cómo es que el estafador hizo que apareciera el nombre de Uber en el identificador de llamadas de Octavio?

“Los estafadores hacen algo llamado “Spoofing”, que es una forma de hacerse pasar por una compañía a través del marcador de llamadas”, dijo Lavin.

Los expertos recomiendan que si usted trabaja en una de esas compañías, habilite un correo electrónico específicamente para comunicarse con ellos, y si recibe una llamada que diga ser de una empresa reconocida, cuelgue y llame al número que ya tiene para ellos, para asegurarse de que realmente lo estén contactando de ahí.