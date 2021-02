Estafan a conductor de Postmates con miles de dólares

Un conductor de entrega de comida fue víctima de un terrible fraude, le vaciaron su cuenta bancaria.

En estos días en que tanta gente complementa su economía personal con este tipo de trabajo, que utiliza comunicación electrónica, están expuestos a muchas estafas, Telemundo 52 Responde explica lo que están haciendo los delincuentes.

“Por la pandemia, no quiero arriesgarme, tengo familia que he perdido, la esposa de mi hermano, mi primo, fallecieron”, dijo Ernesto de la Cruz, trabaja entregando comida a domicilio.

El COVID-19 ha sacudido su vida, por eso, de La Cruz dejó de trasladar pasajeros. Ahora solo hace entregas de comida para Postmates y Uber, pero dijo, no saber del riesgo de caer en manos de estafadores.

“Se me hizo curioso que recibí un pedido de unas papitas, solamente unas papitas pequeñas… dije yo… ¿Qué raro, ¿no?” y la entrega era a solo una cuadra del restaurante", dijo De la Cruz.

De la Cruz dijo que fue a recoger las papas fritas, pero no había nadie en el domicilio de entrega.

“Entonces le llamé. No me contestó, pero inmediatamente me llamaron y me dijeron que eran Postmates”, dijo De la Cruz.

De la Cruz agregó que le mandaron un mensaje de texto para confirmar que era él.

“Marcas el #1 si es sí, y después otro texto para tu correo electrónico, marcas el #2”, señaló.

Inicialmente, de la Cruz siguió las instrucciones, pero algo lo detuvo.

“A la primera le contesté y le marqué el 1, pero entonces, comencé a dudar, y dije ¿sabes qué? No me da confianza. Voy a cancelar el viaje”, dijo.

De la Cruz le dijo a Telemundo 52 Responde que colgó, pero después recibió otra orden sospechosa, tres galletas, así que decidió poner en alerta a un amigo que también trabaja en Postmates, pero ya era demasiado tarde.

“Justo en ese momento, le estaban haciendo a él el fraude, y le quitaron de su cuenta $2,100 dólares”, dijo De la Cruz.

Su amigo les dio todos sus datos, confiado de que estaba hablando con Postmates.

“Le dijeron que le iban a dar una tarjeta de $50 dólares si verificaba su información. Dio su cuenta de banco, la clave, y en ese momento le hicieron la transferencia de su cuenta”, dijo De la Cruz.

Vaciaron su cuenta, y desafortunadamente, como él dio la autorización, el banco no pudo ayudarle.

Postmates reitera que ellos solamente se comunican con sus conductores a través de la plataforma, y no le llamarán para pedirle su contraseña, ni información personal. Si eso sucede, no responda el texto, o cuelgue y repórtelo de inmediato.

“En cualquier momento, el ladrón está a la vuelta de la esquina. Es importante tener mucho cuidado, no confíen tanto”, afirmó De la Cruz.