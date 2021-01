Estafadores se valen de la pandemia para robar a sus víctimas

¿Ha recibido alguna llamada por parte del “IRS” pidiéndole información personal para poder recibir su cheque de estímulo económico?

Pues lo más seguro es que se trata de un engaño por parte de estafadores para robarle información personal. Telemundo 52 investigó sobre los más recientes trucos que están siendo utilizados por estos ladrones.

No solo son llamadas telefónicas pidiendo números de cuenta para supuestamente enviar cheques del gobierno, los estafadores también están buscando víctimas a través de correos electrónicos.

En plena pandemia, los estafadores buscan cualquier oportunidad para usar nuevas y más creativas formas para robar dinero o información personal.

Los fraudes siguen a la orden del día, pero especialmente aquellos fraudes relacionados con los pagos de impacto económico del COVID-19, ya que los estafadores siempre están inventando nuevas maneras de estafar, robar el dinero y la información a los contribuyentes.

"En el momento en que muchos están esperando su cheque del gobierno federal, lo que llega es el engaño directamente a su teléfono", dijo Irma Treviño, portavoz del IRS.

Están mandando mensajes de texto pidiendo que verifique la información o que proporcione una cuenta de banco para que pueda recibir su pago de impacto económico.

"No des tu número de seguro, no des tu número de cuenta, no des tu información personal, eso es lo más importante", dijo

Mucho cuidado con los correos electrónicos de alguna fuente desconocida o sospechosa, algunas de las palabras que están utilizando los estafadores son coronavirus, COVID-19 o estímulos", agregó Leticia Nassih, preparadora de impuestos Aldana Income Tax.

A veces estos correos llevan consigo un anexo, y cuando el contribuyente abre ese anexo, puede dañar el disco duro de su computadora o pueden robarle toda la información que tenga usted en su computadora.

El mejor consejo es tener mucha cautela con correos y hasta llamadas. Proteja su información, y no sea una víctima más de engaños.