Estafador llamó y le dijo a su víctima que su hija había sufrido un accidente

Una mujer recibió una llamada que la dejó desconcertada: le dijeron que le hablaban del Departamento de la Policía de Los Ángeles, con terribles noticias sobre su hija, pero algo le sonaba extraño.

Rosalba Ibarra recordó todo lo que había escuchado en reportajes anteriores de Telemundo 52 Responde sobre estafas, y eso le ayudó a no caer en un fraude, y fue por eso que decidió compartir su experiencia, para seguir dándole la batalla a estos delincuentes.

La primera señal de que algo andaba mal, dijo Ibarra, fue que la llamada que le llegó, parecía venir de México.

“Me llama una persona por WhatsApp, una mujer, y empieza a llorar, y me dice, ‘mamá’, le dije, ¿quién habla? Y llorando dijo ‘sufrí un accidente’”, contó Ibarra a Telemundo 52 Responde.

Sus dos hijas, viven en Los Ángeles, así que no se dejó llevar por la desesperada voz.

“Yo dije, no, esta no es mi hija, porque nunca me llama por WhatsApp”, dijo Ibarra.

Ibarra dijo que primero pensó que era una broma, pero había más de una persona participando en la estafa.

“Rápido, como que le quitó el teléfono un señor, y me dice, ‘señora, le estamos llamando de la estación de Policía de Los Ángeles, porque su hija sufrió un accidente”, dijo Ibarra.

“Le pregunté, ¿cómo se llama mi hija?, y dijo, ‘no, primero quiero saber con quién tengo el gusto de hablar, si no, no le puedo dar ninguna información’”, señaló Ibarra.

Pero su reacción fue la correcta, Ibarra se negó a darle su nombre.

“Él ya enojado [el hombre], me dijo, ‘yo estoy diciéndole que no le puedo dar información si usted no me da su nombre”, agregó.

Mientras eso sucedía, hizo lo que las autoridades recomiendan en casos así: verificar.

Durante la llamada, la señora caminó al cuarto de su otra hija y le dijo en voz baja, que llamara a su hermana, porque supuestamente estuvo en un accidente. La hija rápido llamó, y su otra hermana les dijo que estaba bien.

Al darse cuenta el sujeto que Ibarra no iba a caer, la ofendió, y colgó. Ella dijo que no cayó, porque estaba prevenida.

“Yo más que nada lo hago para que las personas no caigan en esto, para prevenir, y para no darle información a nadie, de nuestro nombre, donde vivimos, y mucho menos tarjetas, números de cuenta o dinero”, dijo Ibarra.

Este tipo de estafas, siguen surgiendo, con nuevas tácticas, así que recuerde, si le llaman y le dan malas noticias, o lo amenazan o presionan para mandar dinero, es mejor colgar, y verificar, porque es casi seguro que se trata de un fraude.