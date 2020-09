Estafador amenaza a mujer con ir a la cárcel si no pagaba una deuda de miles de dólares

Una televidente pensó que terminaría en la cárcel, cuando alguien le dijo por teléfono que debía miles de dólares, afortunadamente, junto con su hermana, pudieron descifrar justo a tiempo, que estaban frente a un fraude.

Los estafadores utilizaron todas sus artimañas para asustarlas, aquí le tengo los detalles, para que, si a usted le llega a pasar, ya esté preparado para defenderse, y no permitirles robarle nada, ni siquiera la calma.

Tras recibir una llamada que la puso a temblar, de un supuesto agente de la policía advirtiéndole que podría ir a la cárcel, Cecilia Martínez le pidió auxilio a su hermana.

“La verdad me asustó bastante, la verdad nunca he estado involucrada en nada, y la verdad me asusté bien feo”, dijo Martínez, amenazada por teléfono.

Según Martínez, los estafadores le dijeron que tenía un caso en la corte, en Georgia, por una deuda de más de $5,000 dólares, pero que si pagaba $900 inmediatamente, podría evitarse más problemas.

Aunque no entendía porqué le cobraban, Martínez prefirió pagar. Llamó al teléfono que le dio el supuesto policía, y habló con quien le dijo ser secretaria de la corte.

La supuesta secretaria le dijo que le permitiría hacer el pago, pero tenía que ser de inmediato, así que le dijo que no colgara, y fuera al sitio de envíos electrónicos, las hermanas estaban tan nerviosas, que la encargada del local lo notó.

“¿Las están estafando? y le dijimos nosotros, no, porque ahí llevábamos el teléfono, porque nos dijo que no cortáramos la llamada”, señaló Martínez.

Por el miedo, no se les ocurrió preguntarle a la estafadora, porqué el envío era internacional.

“Era para Lima, Perú, y depositamos [el dinero] y le dimos la clave y todo, luego dijo, no, ese dinero no lo pusiste, me estas mintiendo”, contó Martínez.

La presunta secretaria de la corte se portó agresiva, y le dijo a Martínez que si no quería ir a la cárcel, tenía que volver a hacer el envío, a una cuenta distinto.

“Ahí fue cuando dije, no, un momento, aquí está pasando algo, y fue ahí cuando desperté”, dijo Liliana Martínez, hermana de la presunta víctima de estafa.

Liliana le dijo a Cecilia que le siguiera el juego a la mujer, pero ella, uso otro teléfono y llamó a la policía y a la corte de Georgia, donde le confirmaron que todo era un fraude.

“Me dijo, en ningún momento te podemos ir a arrestar, la única forma, es si te han mandado citación a corte y no has asistido, ahí si tenemos orden de arresto”, señaló un funcionario de la corte.

Afortunadamente, los estafadores no alcanzaron a cobrar el envío, y la encargada les pudo devolver su dinero.

Los estafadores siempre usan tácticas de intimidación para que no pueda pensar con la mente en claro, recuerde, si le llaman con amenazas de arresto, y le piden un pago para evitarlo, no son las autoridades, si la policía tiene razón para detenerlo, no le van a avisar.