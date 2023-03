¿Música clásica en una estación del Metro de Los Ángeles? Esta es la razón

Es difícil pasar por alto la música clásica conmovedora a todo volumen de los parlantes en Westlake/MacArthur Park de Metro.

Más sorprendentes que relajantes a veces, los sonidos atronadores llenan los pasillos cavernosos cuando los pasajeros suben y bajan de los trenes en las líneas B (roja) y D (morada) del sistema.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo 52 aquí.

“Es un poco dramático, pero en general está bien”, dijo un ciclista a la estacion hermana NBCLA el jueves.

El programa incluye un grupo de embajadores que viajarán en los autobuses y trenes para reportar los problemas que enfrentan diariamente los usuarios.

Es una lista de reproducción con un propósito.

“Es una locura que la música clásica sea realmente una táctica que están usando”, dijo otro ciclista.

La música es solo una parte del programa piloto de seguridad pública que incluye ajustes a las cámaras de seguridad y la iluminación, el cierre de una entrada secundaria y seguridad adicional para el cumplimiento de la ley y el tránsito.

¿Dónde entra la música?

“Muchos de ustedes han notado que estamos reproduciendo música en los parlantes de megafonía, al igual que muchos otros tipos de empresas y municipios”, dijo Metro en un comunicado.

“La idea es crear una atmósfera que sea cómoda para pasar breves períodos de tiempo transitando por nuestra estación, pero que no sea propicia para merodear durante horas. Estamos monitoreando el volumen de la música, así como los comentarios de los clientes”.

Alegan no sentirse seguros al viajar en ese sistema de transporte público.

Metro dijo que los delitos denunciados han disminuido un 20 por ciento desde que comenzó el programa. Las llamadas de emergencia se redujeron en un 75 por ciento, dijo la agencia.

En otra declaración publicada el 15 de marzo en su sitio web, Metro abordó las preocupaciones sobre el crimen, el uso de drogas y otros problemas de seguridad.

“Ahora estamos implementando los detalles de nuestro plan de seguridad pública con un enfoque en mejorar la seguridad, la atención al cliente y la limpieza”, dijo Metro en un comunicado en su sitio web.

Metrolink ahora cuenta con un sistema de alerta por terremotos en todos sus trenes de pasajeros.

“Este plan incluye nuestro piloto Embajadores de Metro, una mayor aplicación del Código de Conducta y la prohibición del uso de drogas ilegales en autobuses y trenes, y la expansión de nuestros equipos de ayuda para personas sin hogar que conectan a las personas con los servicios necesarios.

“También estamos probando tácticas de intervención para mejorar las condiciones en la estación Westlake/MacArthur Park que incluyen iluminación y cámaras mejoradas y agregar personal de limpieza y seguridad. Si tiene éxito, esto informará acerca de otras estaciones".

Varias propuestas de seguridad pública se presentan ante la junta de Metro en su reunión del jueves.

Esta historia apareció por primera vez en la estación hermana de Telemundo 52, NBCLA. Click here to read this story in English.