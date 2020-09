Establecen audiencia para propietarios sobre prohibiciones residenciales

La organizacion de propietarios mas grande del sur de California logró una audiencia en octubre que instará a un juez federal a que ponga fin de inmediato a la prohibición de desalojos de la ciudad y la congelación de alquileres promulgada durante la pandemia de COVID-19.

La Asociación de Apartamentos del Area Metropolitana de Los Ángeles (AAGLA) presentó una demanda contra la ciudad de Los Ángeles en junio desafiando la prohibición de desalojo, las prohibiciones de recargos o intereses atrasados ​​y la moratoria sobre los aumentos anuales de alquiler.

En una moción presentada el lunes, AAGLA busca una orden de emergencia para invalidar inmediatamente la prohibición de desalojo y congelación de alquileres. Una audiencia está programada para el 19 de octubre en la corte federal de Los Ángeles para escuchar los argumentos.

“La prohibición de desalojos de la ciudad va por la borda al proporcionar beneficios a los inquilinos a expensas de todos los propietarios, en particular los pequeños propietarios 'familiares' que constituyen la mayoría de los proveedores de viviendas dentro de la ciudad '', dijo Earle Vaughan, presidente de la junta de AAGLA.

“Muchos de los inquilinos que se han beneficiado de estas ordenanzas no se han visto afectados durante la pandemia y, sin embargo, eligen no pagar el alquiler. Como resultado, la ciudad se ha expuesto a riesgo significativo de responsabilidad por daños asociados con la prohibición de desalojo y, en particular, daños derivados de la falta de una 'fecha de finalización' de la prohibición de desalojo y la prohibición de aumentos de alquiler, que ahora siete meses después de su establecimiento sigue siendo una fecha desconocida’”.

A pesar de las reglas destinadas a prevenir los desalojos, al menos 365,000 hogares arrendatarios en el condado corren un alto riesgo de ser desalojados de sus hogares debido a la recesión económica de COVID-19, según un estudio reciente de UCLA.

El 1 de septiembre, la Junta de Supervisores del Condado de Los Ángeles extendió una moratoria sobre los desalojos hasta el 31 de octubre.

La demanda alega que el “abuso de poder inconstitucional y exagerado de la ciudad” ha obligado a los propietarios a absorber las pérdidas económicas sufridas por sus inquilinos debido a la pandemia.

“Estamos solicitando que el tribunal invalide la moratoria de desalojo de la ciudad y las medidas relacionadas que prohíben a los propietarios desalojar a los inquilinos que de otro modo estarían sujetos a desalojo por incumplir el pago de su alquiler u otra infracción significativa en virtud de su contrato de alquiler”, dijo el abogado de los demandantes, abogado Douglas J. Dennington.