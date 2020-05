Espacios comerciales y bodegas también están protegidos durante pandemia

Un hombre ya no podía pagar la renta de su bodega, donde guarda todo su equipo de trabajo, y que ahora no le permitían sacarlo.

Hay quienes no saben que bajo la moratoria de desalojos que actualmente está en vigor, los espacios comerciales y bodegas también tienen esta protección. Tomando esto en cuenta, Telemundo 52 Responde contactó a la compañía en cuestión, y rápidamente respondieron.

Fermín Hernández Sánchez se vio directamente afectado por la pandemia del COVID-19, ya que su fuente de ingresos paró completamente.

“Hago comidas para banquetes, y ahorita no cuento con nada”, dijo Hernández Sánchez.

Todo su equipo de trabajo, lo almacena en esta bodega, por $455 al mes, pero en marzo, no pudo reunir el dinero para la renta.

“Desde el principio, yo les avise a las personas de la bodega. Les dije el problema que yo tenía, y dijeron que no había problema, pero el sábado pasado, estaba cerrado y no me abrían hasta que pagara $900 dólares para entrar”, contó Hernández Sánchez.

Estaba desconcertado, pues él sabía que la moratoria de desalojos por falta de renta establecida en Los Ángeles, del 4 de marzo hasta el 30 de Junio, protege no sólo a inquilinos de viviendas, sino también de unidades comerciales.

“He pasado mucho estrés, porque no tenía donde irme”, agregó Hernández Sánchez.

Y fue por eso que se comunicó con Telemundo 52 Responde, quien se contactó a los propietarios de Storquest. Ellos, tras escuchar la situación de Hernández Sánchez, quien además sufre de diabetes y cáncer, aseguraron que no tenían intención de prohibirle el acceso a su bodega, y se pusieron en contacto con él.

“De la luna al sol, cambió todo, la señorita, le avisé, me abrió. No hubo problema, ellos me van a dar el tiempo necesario, y les voy a ir pagando lo que les debo a ellos, y voy a pagar a partir del 1 de junio”, dijo Hernández Sánchez.

Recuerde que, según la moratoria, tiene hasta 12 meses para saldar su deuda, sin penalidades ni intereses, y no lo pueden desalojar o prohibir el acceso a la propiedad.

Para más información llame al 833-223-7368, o visite www.lacountyhelpcenter.org

Hernández Sánchez estaba feliz de recuperar sus cosas.

“¡Imagínese! Con ganas de llorar, ¡No hay de otra!”, agregó.

Y es que como mucha gente, lo único que quiere es empezar a trabajar de nuevo.

“Todavía estoy en pie de guerra, y voy a salir adelante”, dijo Hernández Sánchez.

Si usted está en una situación similar, notifique al dueño de la propiedad por escrito, explicándole que quiere llegar a un acuerdo de pagos. si no recibe respuesta satisfactoria, comuníquese con Telemundo 52 Responde, al (866) 269 6199.