Escuelas privadas en Los Ángeles buscaron vacunas en medio de la escasez

Tres escuelas privadas en el condado de Los Ángeles solicitaron vacunas COVID-19 para maestros y otros miembros del personal mientras los suministros eran limitados, se informó el sábado.

Las acciones de los funcionarios de la Academia Alverno Heights en Sierra Madre, la Escuela Westmark en Encino y la Escuela Mirman en Brentwood plantearon preocupaciones por parte del personal de la escuela, informó Los Angeles Times.

Los administradores de Alverno enviaron correos electrónicos con instrucciones sobre cómo obtener códigos de acceso para citas en sitios de vacunación masiva, según el periódico.

Los códigos eran elegibles para ser utilizados por los “trabajadores de la educación y el cuidado de niños”, pero se suponía que estaban reservados para comunidades de bajos ingresos y/o afectadas de manera desproporcionada por la pandemia.

Los padres inmigrantes latinos cuyos hijos asisten a las escuelas públicas del LAUSD participarán en una reunión virtual para discutir sus preocupaciones sobre la reapertura de las escuelas.

Según los informes, un alto funcionario de la administración de Alverno también aconsejó al personal sobre cómo obtener vacunas en Long Beach, que tiene su propio departamento de salud. La escuela dice que funcionó dentro de las pautas del gobierno.

“Creemos que vacunar a los maestros es un elemento fundamental para garantizar el bienestar de nuestra comunidad '', dijo Alverno Heights en un comunicado al Times. “Para hacerlo, alentamos a nuestros empleados a seguir todas las pautas relevantes y obtener la vacuna tan pronto como pudieran y cuando los suministros de vacunas estuvieran disponibles”.

Según los informes, los funcionarios de las otras dos escuelas buscaron reclamar la elegibilidad para las vacunas en el terreno que ocasionalmente participan en actividades relacionadas con la salud, una afirmación que algunos en la escuela cuestionaron.

“Aprovechamos la oportunidad disponible por el sistema de citas que ofrecieron varias organizaciones de salud que ofrecían citas para el sector de educación / cuidado infantil con una oficina de salud en el campus”, dijo Claudia Koochek, directora de Westmark School. “Elegimos esa opción porque somos una escuela con una oficina de salud”.

El esfuerzo de vacunación COVID-19 del condado de Los Ángeles se expandirá enormemente el lunes cuando se ofrezcan dosis a muchos trabajadores esenciales, pero los funcionarios de salud dijeron el viernes que esos trabajadores tendrán que ser pacientes, ya que los suministros de vacunas siguen siendo limitados y el personal está capacitado para garantizar que solo las personas elegibles reciban las inyecciones.

Ericka Dean, directora de marketing y comunicaciones de Mirman, dijo al Times que la escuela “consideró prudente compartir esta información con nuestro personal, ya que es nuestro deber de garantizar su seguridad continua junto con la protección del bienestar de nuestras familias”.

No estaba claro cuántos maestros o miembros del personal de las escuelas fueron vacunados. A principios de esta semana, los funcionarios del condado expresaron su enojo con las personas que han estado jugando con el sistema de citas de vacunación COVID-19 para “saltar la línea” y recibir vacunas en clínicas establecidas específicamente para las minorías desatendidas y los residentes de bajos ingresos que han luchado para vacunarse.

“No me sorprende. Estoy disgustada”, dijo la supervisora ​​Hilda Solís el martes durante una discusión de la Junta de Supervisores sobre el esfuerzo de vacunación. “Y no estoy disgustado por el trabajo que estamos haciendo, pero estoy más disgustado por el comportamiento de las personas en el público que no están siendo responsables”.

Solís y otros supervisores expresaron indignación por las personas que han logrado obtener códigos de acceso establecidos para las clínicas de vacunación que se establecieron para dirigirse a comunidades étnicas y de bajos ingresos.

A la crisis sanitaria se ha sumado la que provoca la falta de empleo y el aumento de la pobreza.

El problema se destacó el fin de semana pasado en el complejo de viviendas públicas Ramona Gardens en Boyle Heights, donde el gobernador Gavin Newsom estaba disponible para una clínica diseñada para atender a los residentes de esa comunidad.

Cuando la clínica comenzó a funcionar, con una gran cantidad de funcionarios electos presentes, estaba claro que algunas personas que estaban en la fila para vacunarse habían conducido hasta allí desde partes más prósperas de Southland.

“La gente no suele entrar y visitar desde comunidades externas como Beverly Hills o Westside u otras partes del condado”, dijo Solís. “Pero en esta ocasión vi a personas que sé que no viven ni residen allí. Este módulo en particular se creó para 250 personas, especialmente para atender las necesidades de las personas mayores de 65 años."

"La mayoría de las personas que viven en ese complejo, hay más de 600, la mayoría vive en la pobreza. Resulta que son latinos, algunos asiáticos, algunos afroamericanos. Puedo decirles desde el principio que estaba muy alarmado al escuchar que las personas habían obtenido acceso desde el código, el código que se acaba de dar, creo que un día o incluso horas antes de que se configure el módulo real, y de alguna manera pudieron ingresar línea por delante de las personas a las que estaba destinado”.

La directora de salud pública del condado, Barbara Ferrer, dijo que el problema se origina en el sistema de citas de vacunación MyTurn del estado. Dijo que el sistema “no nos permite el nivel de flexibilidad que necesitamos para realizar vacunas específicas”.

En un esfuerzo por reservar citas para una población en particular, se genera un código especial y se proporciona al organizador de la clínica y a las personas quienes reciben el código pueden usarlo para concertar una cita.

Esos códigos, sin embargo, circulan con frecuencia en línea y llegan a manos de personas en vecindarios lejanos, que generalmente tienen mejor acceso a computadoras e Internet, se apoderan de las citas y conducen por todo el condado para obtener la vacuna.