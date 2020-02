Escuelas del sur de California se preparan por posible brote de coronavirus

Las escuelas del sur de California están trabajando con funcionarios de salud pública para prepararse para un posible brote de coronavirus en el condado de Los Ángeles.

Los centros de control y prevención (CDC) instan a las escuelas y empresas a prepararse ahora para un posible brote de la enfermedad, que se detectó por primera vez en Wuhan, China y es probable que cause más casos en los EE.UU. en las próximas semanas.

En el caso de un brote de coronavirus, los CDC solicitan programas de cuidado infantil, escuelas de kinder hasta el decimosegundo grado y colegios/universidades planificar y prepararse para tal brote.

Cerca de dos docenas de escuelas en el condado de Los Ángeles han publicado avisos sobre el coronavirus en sus sitios web, actualizando a los padres a medida que hay nueva información disponible.

Amber Nuuvali, portavoz del Distrito Escolar Unificado de San Marino, dijo que un puñado de padres han llamado con preocupación por el coronavirus en las escuelas.

Ella dijo que el distrito ha estado enviando correos electrónicos cada semana informando a la comunidad sobre las últimas actualizaciones de coronavirus.

Nuuvali dijo que el Distrito de San Marino está trabajando en estrecha colaboración con los funcionarios de salud pública para prepararse para lo que un brote local de coronavirus podría significar para los estudiantes.

El paciente diagnosticado no viajó al extranjero. Por primera vez, una persona habría contraído la enfermedad de una forma desconocida.

"No está muy extendido, pero tenemos un plan establecido si es necesario", dijo Nuuvali. "La salud y el bienestar de nuestros estudiantes y personal es nuestra prioridad número uno".

Uno de los padres es precavido, pero no entra en pánico.

"No me preocupa en este momento porque todavía no se han informado muchos casos en el sur de California", dijo Eric Borer, padre de dos estudiantes de Bonita High School en La Verne. "Si eso cambia, como espero que ocurra, entonces pensaré en no mandar a mis hijos a la escuela".

Funcionarios de salud y manejo de emergencias dijeron el miércoles al comité del Consejo de la Ciudad de Los Ángeles que no hay razón para asustarse localmente por el coronavirus, pero dijeron que se están tomando medidas preventivas.

Solo se ha detectado un caso de coronavirus en el condado de Los Ángeles. Esa persona ha recibido tratamiento y se ha recuperado del virus, pero el paciente duró enfermo 21 días, dijeron funcionarios de salud.

El Condado de Orange declaró una emergencia de salud local el miércoles. San Francisco lo hizo el martes y el condado de San Diego declaró una emergencia a principios de este mes.

El Dr. Prabhu Gounder, director médico de la unidad de enfermedades respiratorias del Departamento de Salud Pública del Condado de Los Ángeles, que lidera la respuesta del condado al brote, dijo durante la reunión del Comité de Seguridad Pública del Consejo de la Ciudad que el riesgo actual para los residentes del Condado de Los Ángeles de contraer COVID -19 es muy bajo.

"Las mejores cosas que las personas pueden hacer para protegerse de cualquier virus respiratorio, incluido COVID-19, son las medidas preventivas simples y cotidianas, como lavarse las manos, cubrirse la tos y evitar salir cuando está enfermo", dijo. "Además, hay mucha presencia de la gripe (influenza), y queremos alentar a todos a vacunarse contra la gripe, si aún no lo han hecho".