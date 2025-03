Escuela charter en riesgo de cierre en el este de Los Ángeles

Una escuela charter del Este de Los Ángeles podría cerrar sus puertas en junio, luego de que el Distrito Escolar de Los Ángeles recomendara no renovar su contrato, argumentando que el desempeño académico de sus alumnos está por debajo del promedio estatal.

Aprender a tocar y cantar mariachi es una de las experiencias más apreciadas por los estudiantes de la secundaria KIPP Sol Academy. “Yo había estado en un mariachi y siempre me ha gustado tocar instrumentos y la música,” expresó el estudiante Bastian Mena.

Sin embargo, la escuela corre el riesgo de cerrar, luego de que la junta educativa del Distrito Escolar de Los Ángeles recomendara a la Oficina de Educación del Condado que no reanude su contrato. La noticia ha generado preocupación entre padres como Brena Bañuelos, quien ha visto mejoras significativas en su hijo desde que ingresó a la institución.

“Él me tiene calificaciones muy buenas, cosa que en la otra escuela no tenía, porque los maestros los tratan como un número, no los tratan como alumnos. Aquí les inculcan valores, los tratan como personas,” señaló Bañuelos.

A diferencia de las escuelas públicas convencionales, las escuelas charter operan bajo contratos de cinco años con el distrito escolar. Al final de este periodo, el contrato puede renovarse, extenderse o cancelarse. KIPP Sol Academy solicitó la reanudación, pero en su evaluación del año 2023-2024, el distrito calificó a la secundaria como una escuela de desempeño medio y recomendó que se le niegue la renovación.

“De acuerdo con la sección 47607.2(B) del código de educación, el distrito determina que la escuela no ha logrado cumplir ni ha progresado lo suficiente hacia el cumplimiento de los estándares que benefician a sus estudiantes; que el cierre de la escuela autónoma es lo mejor para los alumnos; y que la decisión otorga un mayor peso al desempeño en las métricas de rendimiento académico,” señala el reporte de la junta educativa del Distrito Escolar de Los Ángeles.

Según los directivos de la escuela, el bajo desempeño es una consecuencia de las dificultades de aprendizaje que trajo la pandemia.

“Hemos tenido un descenso en el desempeño y asumimos la responsabilidad. Estamos mejorando ahora, así que no es el momento de desplazar a los estudiantes, es el momento de apoyarnos en seguir mejorando,” afirmó Lynnzy Brianza, jefe de la oficina de impacto externo de KIPP.

El posible cierre de la escuela también preocupa a los docentes, quienes temen que los estudiantes pierdan programas extracurriculares fundamentales, como las clases de música de mariachi, que les permiten conectarse con sus raíces latinas.

“Muchas de mis estudiantes llegan aquí y, a pesar de ser hispanos, no hablan el idioma. El programa del mariachi y el folclore los está conectando a su cultura,” explicó Arlette Morales, maestra de mariachi.

Se solicitó un comentario al distrito escolar y a la Oficina de Educación del Condado, pero hasta el momento no han respondido.

El próximo 1 de abril, la Oficina de Educación del Condado de Los Ángeles escuchará los argumentos de los padres y maestros antes de tomar una decisión definitiva sobre el futuro de KIPP Sol Academy.