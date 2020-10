Escritor de ‘Muppet Babies’ demanda a Disney por nueva versión de la popular serie

Un veterano guionista de televisión de animación demandó a Walt Disney Co. el jueves en un tribunal federal de Los Ángeles, alegando que la compañía incorporó elementos que creó para la serie original "Muppet Babies" en la década de 1980 en su reinicio de 2018 sin permiso.

Jeffrey Scott, quien escribió la mayoría de los guiones de "Muppet Babies" de la década de 1980, alega que Disney se apropió indebidamente de sus "contribuciones premiadas a una de sus propiedades animadas más preciadas" y utilizó "nuevas ideas valiosas" que presentó para la nueva versión de "Muppet Babies" que se emitió por primera vez en marzo de 2018, según la denuncia por presunta infracción de derechos de autor.

Un representante de Disney no pudo ser contactado de inmediato para hacer comentarios.

Scott sostiene que creó la "Biblia de la producción", que "definió los elementos fundamentales del programa", para la serie original. A cambio, Marvel Productions, de la que Disney adquirió la propiedad de "Muppet Babies", le prometió a Scott el derecho de escribir todos los episodios del programa y una regalía por cada episodio producido, lo haya escrito o no, y pagarle un "Desarrollado for Television By "crédito en cada episodio producido, según la demanda.

"Disney ahora ha saturado el reinicio con los elementos que Scott creó o co-creó sin darle a Scott ningún crédito o compensación por el uso generalizado de su trabajo", alega la demanda.

Según Scott, cuando dejó la serie en 1986 para buscar otras oportunidades, el difunto creador de los Muppets, Jim Henson, le escribió: "Gracias por todo lo que has hecho por Muppet Babies. Creo que es una serie fantástica, gracias a ti. . "

El escritor con sede en Los Ángeles afirma que Disney nunca lo compensó por las ideas que presentó en 2016 y nunca le dio la oportunidad de trabajar en el reinicio de "Muppet Babies".

Disney ha lanzado dos temporadas de nuevos episodios de "Muppet Babies", para un total de 41 episodios, y lanzará una tercera temporada este año.

"Los nuevos episodios incorporan los elementos de la Biblia de Scott y los conceptos que presentó en 2016, y plagian diálogos, puntos de la trama, imágenes y muchos otros elementos de los guiones originales de Scott", alega la demanda. "Sin embargo, Disney continúa negándose a reconocer las contribuciones esenciales y protegidas de Scott y a pagarlas".