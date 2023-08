Un granjero de Camarillo explica qué es lo que podría estar causando la escasez de Sriracha

Mientras los consumidores apenas agregan Sriracha a sus comidas debido a la continua escasez, un agricultor de pimiento en Camarillo dice que la falta de suministros no es lo que está causando el problema para una popular empresa del sur de California.

Huy Fong Foods, conocida por sus icónicas botellas rojas y verdes de sriracha, anunció el año pasado que enfrentaba una escasez que afectaría a su amada salsa picante. Culpó al mal tiempo por afectar los cultivos de chiles clave, lo que en última instancia causó la escasez.

"Todavía nos esforzamos por resolver este problema que ha sido causado por varios eventos en espiral, incluida la pérdida inesperada de la cosecha de chile de primavera", dijo Huy Fong Foods en una declaración de 2022 a NBC News.

Sin embargo, un agricultor del sur de California dice que ese no es el caso.

Craig Underwood, propietario de Underwood Ranches, trabajó con Huy Fong Foods, con sede en Irwindale, desde 1988 hasta 2016. La asociación cesó después de que David Tran, el hombre detrás de la legendaria sriracha, demandó a Underwood por una deuda que quería pagar.

El agricultor contrademandó y, en última instancia, un jurado otorgó a Underwood $23 millones por incumplimiento de contrato, ocultación y tergiversación intencional.

“Cuando llegó el veredicto, tenía lágrimas en los ojos”, dijo Underwood.

Según el agricultor, Huy Fong Foods tendría un suministro abundante de sus ingredientes clave si todavía tuviera negocios con él. Dijo que su cosecha de jalapeños está prosperando.

“En nuestro punto máximo, produjimos 100 millones de libras de pimientos en 2000 acres, y entregamos 50 cargas de camiones y remolques al día”, dijo Underwood.

Después de que terminó la sociedad comercial, Huy Fong Foods buscó en gran medida los jalapeños de las granjas mexicanas. La compañía de salsa picante sigue considerando que una "escasez de inventario sin precedentes" continúa afectando su suministro, dijo en un comunicado publicado en abril de 2023.

La estación hermana NBCLA contactó a Huy Fong Foods en busca de comentarios sobre las declaraciones de Underwood. La empresa no ha respondido.

