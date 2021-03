Escasez de cupos en guarderías preocupa a padres que deben regresar a trabajar

Debido a las restricciones impuestas por la pandemia, muchas guarderías de California se vieron obligadas a cerrar o limitar su capacidad, y ahora que más personas están regresando al trabajo, hay escasez de cupos.

Incluso el número de licencias que han sido otorgadas para el cuidado infantil en centros o en hogares en California ha disminuido, y algunos padres están teniendo muchas dificultades para conseguir cuidado para los niños.



“Nos dijeron que tenemos que regresar a la oficina el 5 de abril, eso es en dos semanas y media”, dijo Araceli Ray, en busca de guardería para sus hijas.



Ray es una de las madres que desesperadamente está buscando cupo en una guardería o centro de cuidado infantil.



“Es muy difícil encontrar cuidado de niños que no esté en lista de espera”, agregó Ray.



A causa de las restricciones de la pandemia, muchos lugares han cerrado. Según estadísticas, este año en California hubo una reducción de licencias otorgadas para centros infantiles, del 33% y del 14 % en cuanto a los servicios de cuidado de niños otorgados en hogares.



“Estuvieron muchos sitios cerrados, y descansaron a muchas ayudantes por la pandemia”, señaló Claudia Aguilar, especialista “Mexican-American Opportunity Foundation”.



Muchos de los centros infantiles o guarderías y de cuidado hogareños han cerrado, y aunque han reabierto, es con limitaciones.



Para los padres en necesidad de encontrar estos servicios, expertos sugieren llamar al 211 si se encuentra en el condado de Los Ángeles para conectarse con agencias de asistencia, ya que encontrar cupo puede tardar un tiempo, advierten.



“[Agregarse] las familias en la lista de espera, porque no todo el mundo entra rápidamente”, dijo Aguilar.



La otra cara de la moneda, cuando se trata de la crisis del cuidado infantil, son las proveedoras de servicios de cuidado en sus casas con una licencia, como Brenda Burgos, que por la pandemia, desde septiembre ya nadie le lleva niños para cuidar, esto porque muchos padres perdieron su trabajo, y no tienen como costear estos gastos.



Estos servicios pueden costar hasta mil dólares al mes por niño, pero recuerde que hay muchas agencias que pueden conectarlo con lugares donde puede dejar a sus hijos, y si califica por sus ingresos, el precio puede ser bajo o gratis. Pero se recomienda actuar cuanto antes por la limitación de cupos.

Para más información entre a la página mychildcare.ca.gov