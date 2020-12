“Es sólo el primer paso”: enfermeras reciben primeras vacunas COVID-19 en el sur de California

En medio de las muestras de ánimo de sus compañeros de trabajo, una enfermera de la unidad de cuidados intensivos de Kaiser Permanente Los Ángeles recibió este lunes una de las primeras dosis en el estado de una vacuna tan esperada para prevenir el COVID-19.

Helen Córdova se sentó pacientemente y bromeó con otros miembros del personal médico mientras le administraban la vacuna Pfizer, con una inyección en el brazo derecho.

Miles de dosis de la vacuna llegaron al Aeropuerto Internacional de Los Ángeles el domingo por la noche, lo que marca el primer paso en una empresa masiva que verá al condado intentar vacunar a 6 millones de personas en seis meses, comenzando con los trabajadores de atención médica críticos.

Los funcionarios de LAX anunciaron la llegada de la vacuna en Twitter, publicando fotos del avión de pasajeros de FedEx que llevaba la vacuna, que recibió la aprobación formal de las autoridades federales durante el fin de semana para su uso inmediato.

El gobernador Gavin Newsom estuvo entre los funcionarios electos presentes en las instalaciones de Kaiser Permanente en Hollywood para presenciar la vacunación de Cordova.

Momentos después, tuiteó: “Se hizo historia''.

Otros cuatro trabajadores de Kaiser también fueron vacunados mientras las cámaras rodaban.

“Los trabajadores esenciales hemos estado trabajando las 24 horas del día durante los últimos nueve meses, sacrificando mucho de lo que hacemos y amamos para cuidar a nuestros pacientes'', dijo la enfermera de la sala de emergencias de Kaiser, Kim Taylor, después de recibir una dosis.

La población debe recibir dos dosis de ésta vacuna.

“Hemos estado haciendo esto mientras intentamos cuidar a nuestras propias familias y mantenerlas a salvo. Lo que quiero que sepan es que la ayuda está en camino. Hoy es solo un primer paso. Pronto se distribuirán más vacunas a los trabajadores de primera línea y a nuestras poblaciones más vulnerables ''.

Taylor hizo hincapié en la seguridad de la vacuna y dijo que si bien la vacuna ofrece esperanza, “la mejor manera en que nos pueden apoyar a las enfermeras en este momento es seguir usando una máscara, mantener la distancia física, quedarse en casa durante las vacaciones y lavarse las manos.

“No podemos ganar esta pelea solos'', dijo. “Necesitamos su ayuda para mantener bajos nuestros números y frenar esta propagación de COVID-19”.

Newsom y otros funcionarios electos reunidos en Kaiser Permanente para observar las dosis iniciales también enfatizaron que, si bien la vacuna ofrece esperanza, hay un largo camino por recorrer en la lucha contra el coronavirus.

“Estamos atravesando el horror de este momento'', dijo el alcalde Eric Garcetti. “No hay forma de evitar eso, con 10 veces más casos que hace solo seis semanas en este condado. Pero hoy, también marchamos por la esperanza de este momento. Y mantenemos ese horror y esa esperanza juntos, el horror que nos recuerda que mientras celebramos hoy, no cedas. No dejen de hacer lo correcto, y mantengan esa distancia y usen esa máscara, ... asegurándose de lavarse las manos y mantenerse alejados el uno del otro. No es momento de ceder”.

Una enfermera de Queens fue la primera en Nueva York en recibir la vacuna contra el coronavirus el lunes por la mañana.

Pfizer y funcionarios estadounidenses dijeron que se ha descubierto que la vacuna tiene una efectividad del 95% en la prevención del COVID-19.

El general del ejército Gustave Perna de la Operación Warp Speed ​​dijo a los periodistas el sábado que UPS y FedEx entregarían la vacuna a casi 150 centros de distribución en todo el país.

Según Newsom, hasta el lunes se recibieron 33,150 dosis de vacunas en cuatro sitios en California: Los Ángeles, San Diego y dos sitios en el norte de California. Las vacunas llegarán a 24 sitios más en todo el estado el martes y cinco más el miércoles. Para el contexto, Newsom señaló que las 33,150 dosis recibidas hasta el lunes equivalen aproximadamente a la cantidad de nuevos casos de COVID-19 confirmados en todo el estado el día anterior.

Se espera que el estado reciba 327,600 dosis en la primera asignación.

A la espera de la aprobación federal de la vacuna Moderna, el estado podría recibir otras 672,600 dosis en una semana y hasta 2,16 millones de dosis para fin de año.

Se espera que la asignación inicial de vacunas del condado de Los Ángeles sea de 82,750 dosis, un porcentaje basado en la población de la asignación estatal. Las vacunas del condado se distribuirán en nueve instalaciones de almacenamiento ultrafrío. Posteriormente, esas instalaciones distribuirán las dosis a 83 hospitales de cuidados intensivos, que luego supervisarán su administración a los trabajadores de primera línea seleccionados.

La vacuna contra el COVID-19 ya está en Los Ángeles mientras miles de personas de hacen preguntas acerca de la seguridad y la efectividad de esta vacuna. Las autoridades han dicho que la población debe estar confiada y que debe aprovechar la oportunidad para inmunizarse. El Dr. Ilan Shapiro habla con Telemundo 52 acerca de la seguridad de la vacuna Pfizer el 14 de diciembre de 2020.

Los funcionarios de UCLA Health dijeron que esperaban recibir las vacunas el lunes o martes, y las inyecciones administradas el miércoles.

“UCLA Health está implementando planes completos y detallados para recibir, almacenar y administrar las vacunas COVID-19. Anticipamos que llegará un número limitado de dosis en el próximo día o dos, con suministros adicionales a continuación. Hemos sido designados como un centro regional para la distribución a otros hospitales de cuidados agudos”, dijo un comunicado de UCLA Health.

Los funcionarios del Centro Médico Cedars-Sinaí dijeron que aún no tenían información definitiva sobre cuándo recibirían la vacuna.

Según la oficina de Newsom, un grupo de trabajo de revisión de seguridad científica de los estados occidentales, un grupo de expertos creado por los gobernadores de California, Nevada, Oregon y Washington para verificar de forma independiente la seguridad de cualquier vacuna, concluyó su revisión de la vacuna Pfizer el domingo y lo confirmó. es “seguro y eficaz''.

La vacuna Pfizer fue desarrollada conjuntamente por el socio alemán BioNTech. Debe almacenarse a menos 94 grados Fahrenheit.

La semana pasada, la directora de salud pública del condado de Los Ángeles, Barbara Ferrer, dijo que el condado espera recibir su segunda asignación, aproximadamente 250,000 dosis de la vacuna Moderna, pendiente de aprobación de la FDA, alrededor del 20 al 21 de diciembre.

La llegada de la vacuna contra el COVID-19 a Los Ángeles ha traído esperanza a muchas personas que esperan que esto pueda eradicar la pandemia. Luis Zaragoza reporta el 13 de diciembre de 2020.

Gran parte de esa segunda dosis se distribuirá directamente en centros de enfermería especializada, lo que les permitirá administrarla de inmediato en lugar de esperar a que comience aproximadamente el 28 de diciembre un acuerdo de distribución federal con CVS y Walgreens.

Los centros de atención a largo plazo seguirán recibiendo la vacuna a través de CVS y Walgreens.

El condado prevé recibir otras 150.000 dosis de vacuna para fines de diciembre, seguidas de asignaciones semanales de 250.000 a partir de enero. Ambas vacunas requieren dos dosis, separadas por aproximadamente tres semanas. Con el condado planeando vacunar a 6 millones de personas en seis meses, eso equivale a 12 millones de dosis de vacuna.

Una vez que se complete la distribución de vacunas a los trabajadores de la salud, los centros de enfermería especializada y el personal de atención a largo plazo y los residentes, la prioridad se trasladará a los “trabajadores esenciales” y luego a las personas con mayor riesgo de enfermedad grave por el virus, como como personas mayores o con problemas de salud subyacentes.

Trabajadores de salud comenzarán a recibir las primeras dosis de la inmunización a partir de este lunes en EEUU.

Seguirá la distribución al público en general, pero la línea de tiempo sobre cuándo ocurrirá sigue siendo turbia.

El director científico del condado insistió el jueves en que el proceso se realizará de manera equitativa en función de las prioridades de salud, no del poder o la prominencia.

“La equidad es un principio fundamental aquí '', dijo el Dr. Paul Simon. “Queremos asegurarnos de que todas las personas tengan acceso y que aquellas que están en mayor riesgo, ya sea por un mayor riesgo de exposición o un mayor riesgo de enfermedad grave debido a afecciones crónicas de salud u otros factores, tengan un acceso más inmediato a la vacuna”.