Error de aerolínea hizo que una pareja perdiera su conexión a Chihuahua  

Un televidente y su esposa perdieron un vuelo que insisten habían pagado, pero debido a un error de quien les atendió en el aeropuerto, ya no pudieron abordar el avión. La pareja intentó recuperar el dinero que perdieron, pero les fue imposible.

Rigoberto Órnelas asegura que el incidente interrumpió su viaje y le causo múltiples percances, afortunadamente, cuando Telemundo 52 Responde contactó a la aerolínea para pedirles revisar su caso, respondieron.

Manténte al tanto de las noticias locales y del estado del tiempo. Suscríbete a nuestros newsletters gratuitos aquí.

“Siente uno bien feo, que le digan, usted no tiene vuelo. ¿Cómo que no? ¡Ja, ja, ja! Ya no es tanto el dinero, sino, ¿qué vamos a hacer aquí”?, dijo Órnelas.

El señor Órnelas ahora se ríe, pero dice que estaba realmente frustrado cuando recientemente viajó a México con su esposa y su viajé se vio truncado, y es que al volar de Los Ángeles a Guadalajara no tuvo problemas, pero, a la hora de tratar de abordar su vuelo de conexión, para seguir a Chihuahua asegura que la persona que lo atendió, le dijo que no tenía boletos.

“¿Ahora qué voy a hacer? ¡Sí lo pagamos! Y dice, ‘váyase a aquella ventanilla’ pero todas las ventanillas estaban llenas”, dijo Órnelas.

Órenlas dijo que no, que no le quedó opción más que formarse.

Un televidente contactó a Telemundo 52 Responde luego de haber intentado, sin éxito, que se corrigiera un error de cobranza con sus teléfonos celulares, que le costó cerca de dos mil dólares.

"Por fin llegué a la ventanilla esa, y la muchacha me buscó en el sistema y me dijo, 'usted si tiene boleto para Chihuahua, vaya otra vez con esas personas y dígale que lo busque en el sistema'", contó Órnelas.

Mientras tanto, el tiempo seguía corriendo.

“Ahí voy otra vez, a hacer cola, y ya llegamos y le dije, “me dijeron que si tengo boleto a Chihuahua, búsquelo en el sistema” y si apareció”, dijo.

Pero lo que le dijo enseguida, lo dejó perplejo.

“Me dijo, ‘se lo voy a dar, pero no lo van a dejar’, y le dije, ¿por qué no? Pues porque ya está a cinco minutos de salida. La rampa ya no está ahí, ya la movieron”.

Órnelas recuerda que era un viernes por la mañana, y pensó, “no hay problema, tomamos el siguiente vuelo hacia Chihuahua”, así que le preguntó a la señorita.

“¿Ustedes cuando tiene el próximo vuelo? ¡Hasta el lunes! ¡No, señorita, por favor, no diga eso”!

Debido a que Volaris no tenía vuelos, explica que no tuvo opción más que comprar boletos con otra aerolínea, y pagó $308.00 por ellos, dijo que pensó que al volver a Los Ángeles podría recuperar su dinero, pero asegura que en el teléfono que le dieron para poner una queja, no tuvo suerte.

“Nunca pude hablar con nadie”, señaló Órnelas.

Al llamar a Telemundo 52 Responde, el equipo solicitó a Volaris revisar el caso y se pusieron en contacto con él. Y aunque inicialmente le ofrecieron un crédito por lo que pagó originalmente a Volaris por los vuelos perdidos, que habría sido un total de $154.00, luego de explicarles que él tuvo que desembolsar el doble para comprar boletos nuevos, Volaris reconsideró la situación.

Volaris al evaluar la situación, optó darle a Órnelas un crédito electrónico de $308.00, tras lo cual el representante de Volaris expresó estar agradecido de haber podido dejar a su cliente satisfecho después de lo que sucedió.