Eric Garcetti estrena cortometraje sobre distanciamiento social

El alcalde Eric Garcetti presentó el viernes un anuncio de servicio público "All In for LA" para alentar e inspirar a los angelinos a permanecer "unificados, vigilantes y resistentes" mientras continúan la distancia social durante la pandemia de COVID-19.

"No nos estamos moviendo más allá de COVID-19, estamos aprendiendo cómo vivir con él de manera segura, y eso requiere la unidad de propósito que los angelinos están mostrando en esta crisis", dijo Garcetti. "All in for LA nos recuerda que este momento exige un sacrificio compartido, permanecer lo más adentro posible, usar protectores faciales cuando salimos de nuestras casas y mantener nuestra distancia física".

La oficina del alcalde colaboró ​​con la agencia creativa 72 y Sunny Los Angeles para crear el cortometraje, dirigido por John X. Carey.

Utilizando entrevistas en video y filmaciones de GoPro, la película presenta las historias de trabajadores de restaurantes, un camarero despedido, un nuevo padre, una madre trabajadora, una nueva pareja y un profesional médico.

El actor y restaurador local Danny Trejo también aparece, pidiendo a los angelinos que permanezcan en el interior durante la pandemia.

All in for LA se transmitirá en las estaciones de noticias locales y aparecerá en las plataformas de redes sociales y carteleras digitales en Los Ángeles, según la oficina del alcalde.

Las personas pueden participar en las redes sociales compartiendo cómo se adhieren al distanciamiento físico en Los Ángeles mediante el uso del hashtag #allinforLA.