“Era un caballero dulce”: Ofrecen recompensa de $50,000 para dar con el asesino de hombre de Sylmar

El lunes se ofreció una recompensa de hasta $50,000 para ayudar a resolver el asesinato de un hombre de Sylmar que fue murió a tiros en noviembre.

Alexander Aguirre, de 40 años, recibió un disparo alrededor de las 10 p.m. el 12 de noviembre de 2021, en la cuadra 13200 de Maclay Street. Él murió en el lugar.

El atacante disparó a Aguirre en un estacionamiento, dijo la policía. La policía no ha identificado un motivo.

El hermano de la víctima habló el lunes en una conferencia de prensa anunciando la recompensa.

"Él era el latido del corazón de nuestra familia'', dijo el hermano de Aguirre, David Aguirre, en una conferencia de prensa el lunes. "Estuvimos allí recientemente, simplemente visitando el lugar donde lo mataron, y luego una señora salió inesperadamente y dijo, 'Oh, ustedes conocen al caballero, era un caballero tan dulce; cada vez que salía me veía barriendo, venía y me ayudaba a hacer mi quehacer del hogae", dijo.

"Él era esa persona. Simplemente, tendía su mano, dondequiera que podía".

No hubo detalles sobre la descripción del tirador.

La recompensa fue ofrecida por el Ayuntamiento de Los Ángeles. Se insta a cualquier persona con información adicional a llamar a los detectives de homicidios de LAPD Valley Bureau al 818-374-1933 o al 877-LAPD-247. Las pistas también se pueden enviar de forma anónima a Crime Stoppers al 800-222-8477.