Equipos de emergencia salvaron miles de embriones tras atentado en una clínica de fertilidad en Palm Springs

Lo que debes saber Un carro bomba explotó el sábado en un estacionamiento detrás de American Reproductive Centers en Palm Springs.

Ningún miembro del equipo ARC resultó herido y el laboratorio, incluidos todos los óvulos, embriones y materiales reproductivos, estaba seguro y no sufrió daños.

Los equipos de emergencia lograron salvar miles de embriones después de ingresar al edificio dañado.

Cuatro personas resultaron heridas en la explosión, que las autoridades consideraron un acto terrorista intencional.

La explosión mató al hombre de 25 años de Twentynine Palms, sospechoso del atentado.

Los equipos de emergencia salvaron miles de embriones almacenados en una clínica de fertilidad de Palm Springs gravemente dañada tras la explosión de un coche bomba el sábado en un estacionamiento detrás del edificio, informó la clínica el lunes.

Noticias California 24/7 en Telemundo 52. MIRA AQUÍ GRATIS MIRA AQUÍ GRATIS

El Dr. Maher Abdallah, de American Reproductive Centers, confirmó a NBC News que los embriones almacenados en tanques de criopreservación dentro de la clínica fueron rescatados por las autoridades que respondieron a la explosión, que causó daños significativos a pocas cuadras de la clínica. El Dr. Abdallah declaró a NBC News que revisó los embriones el lunes y que todos se encuentran en buen estado.

La clínica operaba en otra ubicación el lunes.

Un subjefe de bomberos y un agente del FBI fueron responsables de proteger los embriones al ingresar al edificio dañado tras el atentado. El agente del FBI Chris Meltzer y el subjefe de bomberos de Palm Springs, Greg Lyle, ingresaron a la clínica y restablecieron el suministro eléctrico a las incubadoras, asegurándose de que los contenedores criogénicos dentro del laboratorio no sufrieran daños, según informó el jefe Andy Mills.

También recuperaron los historiales médicos, añadió Mills.

Manténte al tanto de las noticias locales y del estado del tiempo. Suscríbete a nuestros newsletters gratuitos aquí. SUSCRÍBETE SUSCRÍBETE

En un comunicado emitido el sábado, American Reproductive Clinics informó que ningún miembro del equipo resultó herido y que el laboratorio, incluyendo todos los óvulos, embriones y material reproductivo, se encontraba seguro y sin daños. Las operaciones y las áreas médicas sensibles no se vieron afectadas, según el comunicado.

"Gracias a Dios que hoy no tuvimos pacientes", declaró el Dr. Abdallah a The Associated Press en una entrevista telefónica el sábado.

Cuatro personas resultaron heridas en la explosión, que las autoridades consideraron un acto terrorista intencional. La explosión mató al hombre responsable del atentado, identificado por el FBI como Guy Bartkus, de 25 años, residente de Twentynine Palms.

Varias fuentes policiales informaron a NBC4 Investigates que Bartkus tenía una prolífica presencia en línea, principalmente relacionada con videojuegos, pero también con actividades que parecen demostrar su interés en los explosivos, su creencia de que la Tierra necesita menos humanos y sus experimentos con drogas y dispositivos diseñados para quitarse la vida.

El subdirector del FBI, Akil Davis, indicó que los agentes aún están investigando el posible motivo, pero indicó que la bomba construida era extremadamente potente. Destruyó por completo el sedán Ford de Bartkus y esparció escombros a varias cuadras a la redonda.

El coche estaba aparcado en un aparcamiento detrás del edificio de los Centros de Reproducción Estadounidenses cuando explotó alrededor de las 11:00 a. m. del sábado en el centro de Palm Springs, una zona habitualmente concurrida de la comunidad turística del condado de Riverside. La explosión rompió ventanas, dejó escombros esparcidos por la calle y desató confusión e incertidumbre en el vecindario.

Un vídeo aéreo mostró lo que parecía ser un coche destrozado en el aparcamiento, a pocos metros del edificio.