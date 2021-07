Envío a Guatemala queda detenido en aduanas a menos que se pagaran $1,000

Una joven guatemalteca que mandó una caja a su país estaba muy frustrada porque asegura que la compañía de envíos se negaba a entregarla si no pagaba mil dólares.

Sigrid Xum, insiste en que le dijeron que la caja estaba detenida en aduanas, pero asegura que no le daban detalles de por qué el cobro era tan alto.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

Telemundo 52 investigó, y esto fue lo que encontraron.

El video que publicó el 15 de junio la joven Xum muestra su indignación.

"Hoy me llamaron para decirme que abrieron mi caja en aduana, y me están pidiendo mil dólares. No me quieren dar información de la aduana, no me quiere dar información de dónde está porque les dije que me hermana va a ir a recogerla, y va a pagar", dijo Xum a través de su cuenta de TikTok.

Sigrid le explicó a Telemundo 52 Responde que el envío que hizo a través de Mazate Express a Guatemala, llevaba productos con un valor calculado de $2,000, y que pagó $255 por mandarlo.

"Mandé unas muñecas porque mi mamá tiene un negocio y le cuesta conseguirlas. También mandé maquillaje que encontré en el centro de Los Ángeles muy económico", añadió.

La joven reconoce que al menos la mitad de lo que envió era mercancía para la venta, pero aun así, pagar $1,000.00 le pareció excesivo.

“Es mucho dinero. Para lo que yo mandé, aunque fuera mercadería, es demasiado dinero”, dijo Xum.

Eso la hizo sentir que algo estaba mal.

“Es una estafa, solamente le están sacando el dinero a las personas”, dijo.

Telemundo 52 Responde decidió averiguar más el caso, y acompañaron a Xum a Mazate Express, donde se negaron a hablar con ellos, y a ella le entregaron un citatorio a corte, con una orden de restricción, algo que Xum asegura, la dejó desconcertada e indignada.

“Si quieren proceder legalmente, se va a proceder legalmente, porque nosotros tenemos abogados, porque esto es muy irregular”, dijo.

Vía telefónica el propietario de Mazate Express, el señor Ferdy Morales, le aseguró a Telemundo 52 Responde que “su empresa no estafa a nadie”, y aseguró que “a la señorita Sigrid se le explicó que no se permitía enviar mercadería”, lo cual efectivamente sé específica en el contrato que ella nos mostró donde dice que, “si se determina que algún paquete lleva mercadería, se cobrará una cuota de $500 a $1,000”.

Los precios de las casas están por los cielos, pero, los intereses de los préstamos continúan bajos, y de acuerdo con los expertos, son los latinos quienes más están comprando.

Telemundo 52 Responde le preguntó Morales quién se quedaba con ese dinero, ante lo cual insistió en que su empresa lo utiliza específicamente para pagar la multa que aduanas les cobra como reajuste por no haber declarado correctamente lo que llevaba el contenedor. Por su parte, Xum reconoció que no leyó detenidamente el contrato.

“Yo no lo firmé, el muchacho que llegó llenó todos los datos, y me la dejó. No me explicaron absolutamente nada. Fue mi error por no leerlo, pero de igual manera merezco un comprobante”, dijo Xum.

Para evitar problemas como este, si le interesa mandar mercancía a cualquier país averigüe primero las cuotas aduanales. Sitios como easyship.com, ofrecen una calculadora de impuestos de aduanas y costos utilizando distintos proveedores.

Recuerde que es muy importante revisar bien las cláusulas de cualquier contrato que le entreguen y asegurarse de apegarse a las políticas de la empresa, para evitar cobros adicionales o incluso la confiscación de su envío.