Entrenador de boxeo y miembros de su familia contagiados por COVID-19

Telemundo 52 habló con dos miembros de una familia que aún no se explican cómo sucedió el contagió, ya que aseguran que la mayoría ellos son personas en buena condición de salud.

El entrenador de boxeo de Ontario y su familia han recibido algo más que un gancho al higado, ocho miembros de la familia incluyendo un bebé de dos meses y medio dieron positivo al coronavirus.

“La verdad es una pesadilla que estamos viviendo, porque todavía mi esposa, y desgraciadamente mi hijo siguen internados”, dijo Juan Carlos Carmona, dio positive a COVID-19.

Carmona, de 59 años, señaló que su esposa María, de 60 anos, y su hijo Ulises, de 39, están conectados a un respirador. Él, y otros seis miembros de la familia siguen en proceso de recuperación.

“En realidad, los dos están iguales [su esposa y su hijo], los dos están muy graves, muy delicados”, dijo Carmona.

La familia desconoce de donde surgió el contagio colectivo entre la familia.

Su hijo, a pesar de ser un atleta en buena condición física, el COVID-19 lo noqueó.

“Él [hijo] era boxeador cuando estaba joven, después ya nomás se dedicó a hacer ejercicio. Mi hijo se alimentaba muy bien”, agregó Carmona.

La enfermedad, cuarentena y hospitalización de dos seres queridos ha desestabilizado la economía de la familia que tienen meses sin trabajar. Para ayudarse, abrieron una cuenta GoFundMe.

“La renta no la hemos pagado, ni los biles, la comida, poquito que nos han ayudado. Le ayudan a mi papá, y el viene y me trae comida”, dijo Karla Carmona, hija de hospitalizada.

El señor Carmona dijo que aprendió que los contagios se pueden propagar en segundos en una familia, y que el virus no respeta edades, condiciones físicas, ni económicas.

“Por favor que no se confien, que no bajen la guardia, esto es terrible, y no se lo deseo a nadie”, concluyó Carmona.

Desde hace más de un mes, Carmona dijo que no ha tenido contacto con otras personas fuera de su casa, incluyendo sus clientes en un gimnasio de San Dimas.