‘¡Entre!’ Estudiante latina del condado de Orange es aceptada en cuatro prestigiosas universidades

¡Felicidades, Stephany Gutiérrez!

Una estudiante del sur de California capturó el momento en video cuando ella y su orgullosa familia se enteraron de que la aceptaron no en tres, sino en cuatro universidades de la Ivy League.

"¡Entré!" se le puede escuchar decir sobre su aceptación en la Universidad de Columbia antes de que comiencen los gritos de alegría. Pero la celebración no se detuvo ahí.

La estudiante de Santa Ana High School fue aceptada en Columbia, Brown, Dartmouth y Harvard.

Su aceptación en Harvard provocó la mayor celebración de todas.

"¿Están listos para esto? ¡Estamos ORGULLOSOS de anunciar a nuestra 3er estudiante de este año escolar que ha sido aceptada en la Universidad HARVARD!" dijo la escuela secundaria, celebrando su gran victoria.

En el video, mientras Gutiérrez lee las aceptaciones en cada escuela, se la puede escuchar compartiendo la noticia con sus padres, quienes están igualmente emocionados.

"¡Felicitaciones a Stephany Gutierrez por un logro tan asombroso!" Dijo Santa Ana High School en una publicación de Instagram.

