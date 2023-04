Entrada gratis a Yosemite y Joshua Tree el primer día de la semana de los Parques Nacionales

What to Know El sábado 22 de abril es un día libre de pago en los parques nacionales.

Hay cinco días de entrada gratis a parques nacionales en 2023, y faltan cuatro más; el evento del 22 de abril celebra el inicio de la Semana de los Parques Nacionales.

El extenso sistema cuenta con más de 400 parques nacionales.

¿Visitar otros parques naturales o regresar al que más le gusta una y otra y otra vez? Hay muchas maneras de acercarse a estos lugares hermosos, significativos y ricos en historia, y ¿qué hacer una vez que estamos allí?

Los caminos para conocer mejor un parque son abundantes, con oportunidades para saborear la contemplación tranquila, caminatas guiadas, programas de guardabosques, noches de observación de estrellas y charlas poderosas.

Podemos interactuar con nuestros parques a lo largo del calendario, pero los eventos de finales de abril adquieren una sensación diferente y de celebración. Esto se debe a que la Semana de los Parques Nacionales se lleva a cabo en los días previos a mayo, un feliz recordatorio de todo lo bueno que los parques aportan a nuestro mundo y cómo podemos desempeñar un papel en su salud y felicidad continuas. ¿Y para ayudarnos a hacer esa conexión importante? Hay un día de entrada gratis: el sábado 22 de abril.

No todos los parques cobran una tarifa en la puerta de entrada regularmente, por supuesto, pero muchos de los más de 400 parques sí lo hacen, incluidos el Parque Nacional Yosemite y el Parque Nacional Joshua Tree.

A la alegría especial de esta celebración se suma el pronóstico del clima, que muestra un fin de semana casi veraniego en gran parte del Estado Dorado, con algunas de las temperaturas más cálidas que hemos experimentado en mucho tiempo en el pronóstico.

Entonces, ¿adónde irás? Comenzar tu aventura aquí es un plan inteligente; después de todo, muchos viajes a parques nacionales comienzan con un itinerario sólido. También puede obtener más información sobre la Semana de los Parques Nacionales donde puede leer detenidamente las formas repletas de celebrar nuestro espectacular sistema de tesoros de árboles, acantilados y vida silvestre maravillosa.

El Día de la Tierra es el 22 de abril, por cierto, y muchos parques ofrecerán oportunidades de voluntariado y otros eventos especiales. Y otro dato: el Día Nacional de los Jóvenes Guardabosques es el 29 de abril, que no es un día gratuito en los parques, pero hace parte de la semana de celebración.

Días gratis para entrar a los parques nacionales suceden a lo largo del año. Otras fechas que debe marcar en su calendario son: Great American Outdoors Day el 5 de agosto. El Día Nacional de Tierras Públicas sigue el 23 de septiembre, y el Día de los Veteranos concluye los eventos de entrada de cortesía el 11 de noviembre.

