Entablan demanda contra programa de vigilancia de ICE que supervisan a los inmigrantes

Una demanda ha sido interpuesta en contra de ICE por los programas de vigilancia que utiliza para supervisar a los inmigrantes.

Los programas se llaman “alternativas a la detención” y por medio de ciertas tecnologías están vigilando a los inmigrantes liberados de centros de detención o a la espera de procesos de corte. Pero inmigrantes con los que hablaron con Telemundo 52 dicen que estos sistemas los ponen nerviosos.

A través de la aplicación Smart link en su celular, Martín Valle es supervisado por las autoridades migratorias, pero él afirma que el sistema falla, y a veces cuando tiene que registrarse no funciona, sintiéndose que pone su libertad en peligro.

“Estoy como jugándomela, no sé si va a venir inmigración, no puedo dormir”, dijo Valle, quien usa las aplicaciones del celular.

Míriam Rodríguez también ha experimentado fallas con la aplicación de celulares que utiliza ICE, y asegura que no opera correctamente.

“Tenemos la oportunidad de estar afuera, y queremos hacerlo bien, pero así yo voy a buscar un psiquiatra porque me está volviendo loca la aplicación. No sirve. No se puede confiar, y dice, puede recopilar la información”, dijo Rodríguez.

Y es precisamente el tema de la privacidad y qué tipo de información recopilan estas tecnologías diseñadas como alternativas para la detención, lo que motivó una reciente demanda, luego de que organizaciones, hace meses, pidieran a ICE rendir cuentas de datos recopilados.

“Inmigración no nos estaba contestando e hicimos una demanda para exigir transparencia y rendición de cuentas para que nos den esa información”, dijo Jacinta González, directora de la organización “Miente”.

Las Organizaciones demandantes afirman estos métodos causan estrés en los usuarios sobre la vigilancia y la confiabilidad del sistema.

“Tener que estar tomando fotos, y no saber cómo están usando tus datos que tu familia esté expuesta”, añadió González.

Valle y Rodríguez dicen tener interrogantes sobre los datos que se recopilan por medio de sus móviles.

"No hay privacidad. Ellos pueden darnos, esa aplicación es para vigilarnos, dijo Valle.

“También ellos pueden revisar todo lo que hablamos y ver los textos que enviamos, no hay privacidad”, agregó.

Ambos aseguran que el sistema no es confiable.

“Cómo voy a confiar en una aplicación, poner en riesgo mi liberta, esto no está bien”, dijo.

Telemundo 52 contactó a ICE sobre esta demanda y no nos han contestado. Estos inmigrantes dicen que el sistema les afecta también para conseguir trabajo porque deben estar registrándose desde casa cuando les piden, y eso les obliga a llegar tarde o faltar al trabajo.