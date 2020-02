Enfermos de Párkinson “danzan a su propio ritmo”

La enfermedad de Párkinson es un trastorno neurológico que afecta el control del equilibrio y los movimientos, dificultando un poco la vida de la persona que lo padece.

Sin embargo, una terapia basada en el baile está demostrando ser una alternativa para los pacientes de esta enfermedad.

“Todos vienen a la clase lo primero que dicen es, ‘yo no puedo bailar tengo Párkinson yo no puedo bailar’”, destaca Gattegno Berghoff, miembro de "Dancing Through Párkinson's", un programa ofrecido para Invertigo Dance Theater adaptado a la enfermedad de estas personas.

El baile para este tipo de enfermedad parece convertirse en una fórmula especial que estimula la actividad cerebral de los pacientes con Párkinson.

“La mejor medicina contra esta enfermedad es hacer ejercicio”, dice Susana Ritter, quien participa en la terapia del baile. “Con el baile tiene que pensar y usar su mente y su cuerpo en el mismo tiempo y eso es muy difícil para las personas con esa enfermedad”.

Eso es lo que parece demostrar este grupo de improvisados bailarines con capacidades y edades diversas. Todos bailan a su propio ritmo, pero comparten un mismo estímulo emocional que los ayuda a detener el avance de este trastorno neurológico.