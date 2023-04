Encuentran viva a menor de 16 años de Carson tras cuatro meses desaparecida

Una menor de Carson de 16 años que había estado desaparecida durante más de cuatro meses fue encontrada con vida.

Alinka Angeline Castaneda había sido reportada como desaparecida después de salir de su casa el primero de enero. Su madre confirmó el lunes a Telemundo 52 que la menor fue encontrada.

Hasta el momento no se ha dado a conocer las circunstancias en las que fue encontrada ni el motivo de su desaparición.

La Ciudad de Carson a principios de este mes aprobó una recompensa de $100,000 en la búsqueda de Alinka.

Marciela Avila Roses dijo que su hija se había ido de casa sin tarjeta de crédito, documento de identidad, ni cambio de ropa. Desde su desaparición, su teléfono celular había permanecido desconectado, pero luego, el 19 de enero, Roses dijo que recibió una llamada de su hija, lo que la llevó a creer que la adolescente era víctima de trata de personas.

“Ella ha llamado a su familia al menos tres veces diferentes. Cada vez que sonaba bajo coacción. Y ella dijo algo en el sentido de: 'No me dejarán ir'. No sé dónde estoy’ y que ella tiene que colgar”, dijo Moses Castillo, un detective retirado del Departamento de Policía de Los Ángeles y defensor de la familia, a principios de este mes.