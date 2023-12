Encuentran Maserati robado en campamento de indigentes en el centro de Los Ángeles

Escondido bajo lonas en medio de un campamento para personas sin hogar en el centro de Los Ángeles, las autoridades encontraron un Maserati robado, un hallazgo poco común incluso para los oficiales que lo han visto todo.

"Tenemos oficiales y supervisores que han estado aquí durante 20 años y nunca habían visto eso. Un auto robado siendo desmantelado en un campamento para indigentes; eso es realmente pensar fuera de lo común, por así decirlo, para los criminales", dijo el Capitán Raúl Jovel, Comandante en la sede principal de Policía de Los Ángeles (LAPD).

Manténte al tanto de las noticias locales y del estado del tiempo. Suscríbete a nuestros newsletters gratuitos aquí.

Según los informes, el vehículo de lujo fue robado el 11 de diciembre de un estacionamiento cerca del Crypto.com Arena mientras el conductor estaba en un evento cercano. Creen que fue llevado al campamento para ser desmantelado.

La Policía de Los Ángeles investiga el robo ocurrido en la casa del actor Keanu Reeves el miércoles por la noche.

El oficial al mando dijo que al vehículo le faltaban las ruedas y muchos de los componentes interiores habían desaparecido.

LAPD dijo a principios de año que vieron un aumento dramático en el robo de automóviles y los hurtos. En respuesta, crearon un grupo de trabajo para atrapar a los criminales responsables.

Jovel dijo que es raro encontrar un automóvil de lujo en medio de un campamento para personas sin hogar, pero no es raro ver actividades criminales.

“La prostitución, las actividades lascivas, la trata de personas, lo cual es realmente preocupante, pero también las cosas relacionadas con la propiedad: desmantelamiento de automóviles, recepción de bienes robados, uso de narcóticos y venta en tiendas de campaña, un gran problema aquí en el centro”, dijo Jovel.

Jovel también mencionó que no son necesariamente las personas sin hogar que viven en los campamentos las que cometen los crímenes, lo cual es una gran preocupación para los oficiales.

“Cuando ves un campamento grande, hay mucha gente mirando cómo podemos convertir esto en una empresa para ganar dinero y ahí es donde entran en juego los narcóticos, los autos robados, las piezas robadas”, dijo Jovel.

Esta historia apareció por primera vez en la estación hermana de Telemundo 52, NBCLA. Click here to read this story in English.