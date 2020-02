Encuentran a tres hombres asesinados en un cementerio

Tres hombres encontrados muertos en un cementerio de Perris fueron asesinados en el lugar confirmó el martes el alguacil del Condado de Riverside.

El Sheriff del Departamento del Condado de Riverside, Chad Bianco, calificó las muertes como homicidios en una conferencia de prensa por la tarde el martes, y dijo que no creía que los asesinatos estuvieran relacionados con otros dos homicidios recientes en el área.

"Si bien hemos tenido tres homicidios recientemente, no están relacionados de ninguna manera", dijo Bianco. "Para disipar cualquier rumor, no tenemos un asesino en serie suelto en el área de Perris. Son incidentes aislados con hechos específicos propios, y en este momento, no creemos que estén relacionados de ninguna manera, o forma".

El sheriff no proporcionó detalles sobre cómo fueron asesinados los hombres, diciendo que la investigación se encontraba en sus primeras etapas y que el departamento todavía estaba descargando videos de vigilancia del área circundante.

"Solo ha pasado un día", dijo Bianco.

Agregó que las tres víctimas han sido identificadas, pero que el departamento aún estaba en proceso de notificar a los miembros de la familia, por lo que sus identidades serían reveladas solo después de que se haya completado ese proceso.

Cuando se le preguntó sobre la serie de homicidios, el sheriff dijo que, desafortunadamente, el área tiene tiroteos regularmente, pero la mayoría de esos tiroteos no resultan en muertes.

El sheriff dijo que está trabajando con investigadores en México, mientras trabajan para encontrar un motivo por los asesinatos en el cementerio, pero el principal legislador de Riverside dijo que no podía confirmar ni negar los rumores de que los asesinatos estaban relacionados con un cartel.

"Les diré que no es ningún secreto que los crímenes con drogas están aumentando", agregó el sheriff. "En todo el Estado, los delitos relacionados con drogas y armas de fuego han aumentado, y está completamente relacionado con las horribles leyes que se aprobaron, las horribles propuestas que se votaron y ahora estamos sufriendo las consecuencias de eso".