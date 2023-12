Gasolinera en Encino vende dos billetes ganadores de lotería Mega Millions

CALIFORNIA - Una gasolinera de Encino vendió notablemente los dos billetes ganadores de un sorteo de lotería, cuyo premio mayor es de casi $400 millones.

Mega Millions dijo en un comunicado de prensa que los dos boletos ganadores vendidos en una gasolinera Chevron coincidieron con los números del sorteo del viernes por la noche.

El minorista afortunado está ubicado en 18081 del Ventura Boulevard.

Los números ganadores fueron el 21, 26, 53, 66 y 70, con el 13 como Mega Ball.

El premio mayor del sorteo del viernes valía alrededor de $395 millones.

No está claro si ambas entradas fueron compradas por diferentes personas o por el mismo jugador.

Los ganadores tienen la opción de recibir un pago global en efectivo de aproximadamente $188.6 millones o en 30 cuotas anuales. Esas cifras se estiman antes de impuestos federales.

No está claro cuánto ganará la gasolinera Chevron por vender los billetes.

Las probabilidades de acertar los cinco números y el número Mega son de 1 entre 302,575,350, según la Lotería de California. La probabilidad general de ganar un premio es de 1 entre 24.

El Mega Millions se juega en 45 estados, el Distrito de Columbia y las Islas Vírgenes de Estados Unidos.

El premio mayor del sorteo del martes será de $20 millones.

Esta historia apareció por primera vez en la estación hermana de Telemundo 52, NBCLA. Click here to read this story in English.