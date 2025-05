Arrestan a conductor tras persecución por robo en Bakersfield que finalizó en Los Ángeles

La Patrulla de Caminos de California (CHP) arrestó en el condado de Los Ángeles al conductor de un SUV Ford blanco tras el reporte de un robo en Bakersfield.

La persecución inició a las 11:30 a.m. en la zona de Newhall cuando el conductor "no cedió el paso", según el CHP. El sospechoso era buscado por robo vinculado a Bakersfield. Hasta el momento no se ha especificado qué tipo de hurto ocurrió antes de que iniciara la persecución.

El conductor viajó a velocidades de más de 100 millas por hora en la autopista 5 hacia el norte mientras se acercaba a la autopista 170. Más adelante, el conductor pasó por Burbank, Glendale y Echo Park.

A las 12:30 p.m. el carro pasó a la autopista 10 y golepó levemente a un carro blanco cerca de la salida Alameda. Al menos tres carros fueron golpeados por el conductor perseguido, pero no se registraron choques de gran magnitud.

A las 12:45 p.m aproximadamente la llanta delantera derecha del carro se ponchó cuando aún continuaba en la autopista 10.

Una parte de la llanta salió rodando en medio de la autopista 10 cerca de la salida de National lo que lo obligó a parar. Allí varias patrullas arrestaron al conductor.

Las autoridades bloquearon todos los carriles de la autopista 10 con dirección oeste hacia Santa Mónica provocando que el tráfico se extendiera por varias millas.